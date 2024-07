Chinaski v létě pouze na Hradech, poslední levné lístky do dne před akcí.

Chinaski | Foto: Zadavatel

Hudební festival Hrady CZ začíná už v pátek a sobotu 12. a 13. července na Točníku nedaleko Prahy. Návštěvníci se mohou těšit na jeden z posledních koncertů Lucie v sestavě s Davidem Kollerem, Daniela Landu či kapelu Chinaski. Jmenovaní interpreti budou letos v létě hrát pouze na Hradech. Chybět nebudou ani skupiny Jelen nebo Vypsaná fixa. V ceně sobotní vstupenky na festival je také volný vstup na hrady Točník a Žebrák.

Poslední koncerty Lucie v sestavě s Davidem Kollerem. Také to slibuje hudební festival Hrady CZ, který začne už v pátek a sobotu 12. a 13. července na Točníku.

„Mám obrovskou radost, že se mi podařilo po mnohaletém úsilí domluvit vystoupení skupiny Lucie, která vystupuje exkluzivně v rámci letošního roku pouze na festivalu Hrady CZ, její koncerty budou zároveň loučením Davida Kollera s touto legendární kapelou. Daniel Landa, který rovněž nikde jinde nevystupuje, bude mít vždy v pátek svou hradní premiéru, jeho vystoupení na našem festivalu je vzácná událost,“ řekl jeden z organizátorů festivalu Viktor Souček.

Návštěvníci si ale užijí také další velká jména tuzemské hudební scény. Například kapelu Chinaski, která také přes léto zahraje pouze na Hradech, dále pak Mig 21, Trautenberk, Jelen či Vypsanou fixu.

THE AGONY ZAHRAJÍ TAKÉ ZCELA NOVOU SKLADBU

Přírodní areál nabídne dvě pódia a majestátní výhled na hrad Točník. V pátek se otevře v 15:30 hodin. Poté zahrají Horkýže Slíže, Cocotte Minute a The Agony.

„Hrady jsou pro nás srdeční záležitostí. Letos máme to potěšení zahrát si na festivalu už počtvrté. Těšíme se nesmírně, zejména na to, že si atmosféru na Hradech konečně vychutnají i dvě nejnovější členky naší kapely, baskytaristka Domi Vrňatová a kytaristka Petra Pohanková,“ řekla Deníku Nikola Kaundoussi, zpěvačka a kytaristka dívčí kapely The Agony.

„Velmi se těšíme také na Horkýže Slíže, se kterými jsme v minulosti odjely dosti zábavné turné a máme kluky a Verču (Smetanovou, baskytaristku – pozn. red.) moc rády,“ dodala Kaundoussi s tím, že The Agony se od svých posledních Hradů v roce 2019 výrazně posunuly.

„Jsme zkušenější, dospělejší a hudebně vyzrálejší. Publiku nabídneme písně z našeho nového alba Rising, ale i letošní, zcela čerstvou skladbu, která zatím není ani natočená. A každé Hrady, kromě Bouzova, odstartujeme s energií a mocnými refrény,“ sdělila kytaristka a zpěvačka.

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ MASKU

V pátek v 19:30 hodin se bude jako již tradičně vyhlašovat nejlepší maska hradního karnevalu. Ten, kdo v masce přijde na pódium, dostane hodnotný dárek. Organizátoři vyberou na každé zastávce festivalu tu nejlepší a 17. listopadu 2024 v rámci velkého finále vyhlásí absolutního vítěze, který získá volné vstupenky na následující ročník Hradů a další odměny.

V sobotu se areál otevře v deset hodin dopoledne a louky pod Točníkem rozezní Visací zámek nebo UDG. Program dále nabídne koncerty kapel Brixtn a poprvé na hradním festivalu zahrají Fast Food Orchestra, Byt číslo 4, Marcell či fiedlerski.

HLASOVÁNÍ O NEJPOVEDENĚJŠÍ FOTKU

Díky spolupráci festivalu Hrady CZ s Národním památkovým ústavem budou mít návštěvníci v sobotu vždy vstup zdarma na prohlídkové okruhy hradů. Budou se také moci zapojit do fotosoutěže o ceny, které vyhrají autoři čtyř nejlepších fotek z akce na základě veřejného hlasování. Fotografie lze pomocí QR kódu ve festivalové brožuře vkládat přímo z místa konání.

Festival Hrady CZ se letos kromě Točníku odehraje také na Kunětické hoře v Pardubickém kraji (19. – 20. 7.), na Švihově v Plzeňském kraji (26. – 27. 7.), v Rožmberku nad Vltavou v Jihočeském kraji (2. – 3. 8.), na Veveří v Jihomoravském kraji (9. - 10. 8.), na Hradci nad Moravicí v Moravskoslezském kraji (16. - 17. 8.), na Bouzově v Olomouckém kraji (23. - 24. 8.) a na Bezdězu v Libereckém kraji (30. - 31. 8.).

V souvislosti s přáním návštěvníků budou na Hradech letos k dispozici zastřešené plochy se sezením. Připravený je také hotelový standard ubytování. Lidé budou moct za úplatu využít takzvaný VIP kemp PLUS v ceně s připraveným postaveným stanem, dvěma či čtyřmi karimatkami a spacáky a nadstandardním sociálním zařízením (splachovací toalety, sprchy) včetně recepce. Vše bude připraveno na okamžité přespání bez starostí.

Samozřejmostí jsou placené VIP kempy na úrovni klasických moderních kempů se sprchami a splachovacími toaletami, non-stop recepcí a cateringovými službami, úschovny kol a zavazadel, ale i klasické stanové městečko zdarma.

Vstupenky na festival Hrady CZ lze zakoupit v síti Ticketstream na www.hradycz.cz/vstupenky.

Vstupenku na pátek lze do dne před akcí zakoupit za zvýhodněnou cenu 1100 korun, na sobotu za 1200 korun a permanentku na oba dny pak za 1900 korun. Na místě bude vstupné stát 1200 korun na pátek, 1300 korun na sobotu a permanentka vyjde na 2100 korun.

Připravené jsou slevy pro děti, ZTP/P a seniory. Dvoudenní ubytování ve VIP Hradních kempech na dva dny lze do dne před akcí pořídit za 850 korun na osobu, ve VIP kempech PLUS za 1600 korun, na místě pak za 900 a 1650 korun. Vstupenky a ubytování lze také zakoupit nyní společně v balíčku permanentka + VIP kemp za 2650 korun nebo permanentka + VIP kemp PLUS za 3400 korun, na místě pak za 2900 korun s VIP kempem. V nabídce jsou i permanentky Exkluziv v limitované sérii s merchandise nyní za 5000 korun.

Nápovědu hledejte na www.hradycz.cz