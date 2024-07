Zahraje Lucie, Landa, Chinaski, poslední levné lístky do dne před akcí.

Hudba českých i slovenských hvězd v romantickém prostředí okolí tuzemských hradů. Přesně to slibuje festival Hrady CZ. Ten letos jako hlavní hvězdu nabídne kapelu Lucie, která odehraje poslední koncerty v sestavě s Davidem Kollerem. Návštěvníci se mohou těšit také na Daniela Landu nebo Chinaski. Všichni tři jmenovaní interpreti budou letos v létě vystupovat pouze na Hradech CZ. Festival zavítá také ke hradu Veveří, který se nachází kousek od Brna, a to v pátek a sobotu 9. a 10. srpna.

Chinaski Deníku prozradili, že si pro akci připravili speciální show. „Protože s Chinaski slavíme třicet let na scéně, rozhodli jsme se, že si jako dárek natočíme album písní, které v minulosti nedostaly takový prostor, který by si zasloužily. Nahráli jsme je navíc tak, jak nás to baví dneska. U těch nejstarších písní opravdu s odstupem třiceti let. A právě tyto nové verze chceme zahrát už na Hradech, a zavzpomínat tím na prvopočátky kapely,“ prozradila skupina, která namísto svého klasického festivalového šedesátiminutového setu zahraje hodinu a půl dlouhý blok skladeb. Při něm mimo nejznámějších hitů zazní i písně jako Rádio Bubeneč nebo Moc toho nevím.

„Pro fanoušky to už celkově bude taková malá ochutnávka toho, co pro ně chystáme na velkých prosincových koncertech v O2 areně,“ uvedli Chinaski.

„Baví nás krásné historické kulisy, ve kterých se festival odehrává, pestrý festivalový program a těšíme se i na fanoušky, kteří na Hrady chodí. Tenhle festival má prostě svoji atmosféru,“ dodala kapela.

ČECHOMOR SE VRACÍ NA HRADY

Zastávka na Veveří navíc oproti ostatním štacím nabídne specialitu v podobě koncertu kapely Čechomor. „Zahrajeme průřez naším dlouhým repertoárem. Ten čítá stovky písniček, které jsme nahráli během naši šestatřicetileté éry. Hraní na Veveří pro nás znamená návrat na Hrady CZ po delší době a hlavně se těšíme na setkání s publikem, které na tento festival chodí,“ uvedli Čechomor.

Návštěvníci se pak mohou těšit i na Mig 21, UDG, Trautenberk či Vypsanou fixu. Punkovou scénu zastoupí Visací zámek, rock slovenští Horkýže Slíže, dívčí kapela The Agony nebo Imodium.

Na Hradech CZ navíc letos zcela poprvé zahrají nové talenty jako indie-popová skupina Brixtn. Ta na festivalu představí i skladby ze své připravované desky. Mezi nováčky festivalu se dále řadí i interpreti Marcell, fiedlerski, Fast Food Orchestra nebo šumperská sestava Byt číslo 4.

„Na Hrady CZ jsme vždycky nahlíželi jako na úplnou špičku české festivalové scény, když to vezmeme v kontextu festivalů, které se dramaturgicky zaměřují na domácí umělce. Bude to pro nás velká zkušenost, takže se na celé léto na Hradech CZ opravdu těšíme a uvidíme, co nám přinese,“ řekl před časem Deníku Matěj Krč, kytarista kapely Byt číslo 4.

„Návštěvníkům Hradů CZ předvedeme trochu alternativního punk rocku ze Šumperka. Budeme se samozřejmě snažit co nejvíce z nich zaujmout a naší hudbou zasáhnout. Line-up letošního ročníku je z relativně velké části postaven na rockových kapelách, a tak věříme, že by to mohlo fungovat,“ dodal Matěj Krč.

DEBUT BYTU ČÍSLO 4

Byt číslo 4 chce na Hradech CZ představit svoji debutovou desku s názvem Čtyři stěny. „Chceme ji hudebním posluchačům napříč republikou ukázat v tom nejlepším světle. Čerstvě před Hrady jsme doplnili sestavu o dalšího kytaristu, který posune zvuk naší kapely zas o kousek dál,“ uzavřel Matěj Krč.

Areál se v pátek otevírá v 15:30, v sobotu v 10 hodin. V pátek v 19:30 hodin se navíc bude jako již tradičně vyhlašovat nejlepší maska hradního karnevalu. Ten, kdo v masce přijde na pódium, dostane hodnotný dárek. Organizátoři vyberou na každé zastávce festivalu tu nejlepší a 17. listopadu 2024 v rámci velkého finále vyhlásí absolutního vítěze, který získá volné vstupenky na následující ročník Hradů a další odměny.

Festival Hrady CZ i letos spolupracuje s Národním památkovým ústavem a svým návštěvníkům nabízí v ceně sobotního lístku na festival vstup zdarma na prohlídkové okruhy Veveří. Návštěvu festivalu se tedy nabízí zkombinovat s turistikou či výletem na kole. Veveří představuje jeden z nejrozsáhlejších hradních areálů v České republice a vznikal postupně během téměř osmisetleté historie.

HLEDAJÍ SE ČTYŘI NEJLEPŠÍ FOTKY

Návštěvníci se také budou moci zapojit do fotosoutěže o ceny, které vyhrají autoři čtyř nejlepších fotek z akce na základě veřejného hlasování. Fotografie lze pomocí QR kódu ve festivalové brožuře vkládat přímo z místa konání.

Festival Hrady CZ se letos po Veveří v Jihomoravském kraji představí na Hradci nad Moravicí v Moravskoslezském kraji (16.-17. 8.), na Bouzově v Olomouckém kraji (23.-24. 8.) a na Bezdězu v Libereckém kraji (30.-31. 8.).

V souvislosti s přáním návštěvníků jsou na Hradech letos k dispozici zastřešené plochy se sezením. Připravený je také hotelový standard ubytování. Lidé mohou za úplatu využít takzvaný VIP kemp PLUS v ceně s připraveným postaveným stanem, dvěma či čtyřmi karimatkami a spacáky a nadstandardním sociálním zařízením (splachovací toalety, sprchy) včetně recepce. Vše je připraveno na okamžité přespání bez starostí.

Samozřejmostí jsou placené VIP kempy na úrovni klasických moderních kempů se sprchami a splachovacími toaletami, non-stop recepcí a cateringovými službami, úschovny kol a zavazadel, ale i klasické stanové městečko zdarma.

Vstupenky na festival Hrady CZ lze zakoupit v síti Ticketstream na www.hradycz.cz/vstupenky.

Vstupenku na pátek lze do dne před akcí zakoupit za zvýhodněnou cenu 1100 korun, na sobotu za 1200 korun a permanentku na oba dny pak za 1900 korun. Na místě bude vstupné stát 1200 korun na pátek, 1300 korun na sobotu a permanentka vyjde na 2100 korun.

Připravené jsou slevy pro děti, ZTP/P a seniory. Dvoudenní ubytování ve VIP Hradních kempech na dva dny lze do dne před akcí pořídit za 850 korun na osobu, ve VIP kempech PLUS za 1600 korun, na místě pak za 900 a 1650 korun. Vstupenky a ubytování lze také zakoupit nyní společně v balíčku permanentka + VIP kemp za 2650 korun nebo permanentka + VIP kemp PLUS za 3400 korun, na místě pak za 2900 korun s VIP kempem. V nabídce jsou i permanentky Exkluziv v limitované sérii s merchandise nyní za 5000 korun.

