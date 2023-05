Akné dle věku: Proč se akné projevuje jinak, když je vám 15 a 35 let?

Foto: epiderma.cz

Bojujete s neustálými pupínky a nedokážete se s tím smířit? Nemyslete si, že jste jediní. Akné totiž trápí nejen teenagery, ale i dospělé. I když se mnoho lidí domnívá, že akné je problém, který odezní po skončení puberty, realita je často jiná. Někteří jedinci s akné bojují celý život, dokonce i po třicítce. Je to skutečně chronické onemocnění, ale existuje spousta způsobů, jak s ním bojovat. Naučte se, jak správně pečovat o svou pokožku v závislosti na vašem věku, jak se změny v hormonální rovnováze odrážejí na vaší pleti a jakými léčebnými metodami můžete akné ovládnout. Zbavte se nepříjemného akné jednou provždy a užijte si krásnou a zdravou pleť bez ohledu na věk.

Co to vlastně akné je?

Akné známe skutečně všichni. Jedná se o zánětlivé onemocnění kůže projevující se nevzhlednými pupínky, které jsou způsobeny zánětem vývodu mazových žláz. Nejčastěji se vyskytuje v obličeji, na krku nebo v dekoltu, výjimkou ale nebývají ani záda. Onemocnění vzniká v důsledku nadměrné aktivity mazových žláz a produkce kožního mazu, který následně ucpe póry a dojde v nich ke množení bakterií. A problém je na světě.

Pupínkům na vašem věku nezáleží

S akné se poprvé většina z nás setká v období puberty. Kdy se s ním však setká naposledy, není už tak snadné říct. Má se za to, že akné by mělo odeznít s koncem období puberty a hormonálních změn, tedy okolo 20 let. Ale stejně jako jím může někdo trpět od 11 do 15 let, jsou i osoby, a jejich počet není zrovna nízký, které s ním bojují prakticky nepřetržitě, například i po 30 roku věku, a někdy dokonce i po čtyřicítce.

Jak se mění akné v průběhu života člověka

Stejně jako se v průběhu let a stárnutí mění organismus člověka, mění se i toto onemocnění. V jeho nejrannější fázi, tedy v období puberty, lze jeho vznik přičítat právě hormonálním změnám a nevyváženým hormonům, mezi které patří například i nárůst hormonu testosteronu. V pozdějším věku je ale třeba hledat příčinu jinde. Tou může být stres, nekvalitní a nezdravá strava, ale i pronikání škodlivin do pleti, například ze znečištěného ovzduší, a za nemalým procentem akné stojí i špatná péče o pleť. „V pozdějším věku většinou mluvíme o akné jako o chronickém onemocnění, a přesně tak je třeba přistoupit k jeho řešení a léčbě. Nehledě na to, že osoba trpící akné i okolo 30 roku věku, má dost často pleť poškozenou drobnými jizvami způsobenými snahou akné násilně ničit, mačkat a zbavovat se jej touto agresivní formou,“ říká MUDr. Jiří Skalický ze společnosti Epiderma.

Akné v pubertě: přirozená součást procesu dospívání

V pubertě je akné zcela běžné, zasáhne až 85 % dospívajících a nikoho tak asi příliš jeho přítomnost nepřekvapí. Způsobuje jej především proces dospívání a hormonální změny v těle, s nimiž se musí vyrovnat i pleť. Právě v této době dochází většinou i k nadměrné produkci mazových žláz, které mají na vznik akné přímý podíl. „Ačkoli se v tomto věku setká s akné většina populace, nelze předem určit, v jakém rozsahu a v jaké intenzitě jej zaznamenají. U někoho má toto onemocnění jen lehčí průběh a během náctiletých let se mu na pleti objeví čas od času nějaký ten pupínek, další prožije středně silnou fázi, kdy sotva se zbaví a vyléčí jeden útvar, už se objevuje další. Někteří jedinci trpí bohužel tak silnou formou výskytu, že je nutné vyhledat dermatologa,“ dodává MUDr. Jiří Skalický ze společnosti Epiderma.

Správná péče o pleť s využitím CBD a Betuldiolu

Léčbu je třeba podle jeho slov za žádných okolností nepodceňovat a ani s ní neotálet. Už při prvním zaregistrování onemocnění je nezbytné myslet na vhodné řešení problému. Prvním krokem by měla být náležitá a správná péče o pleť. Nezbytné je samozřejmě pravidelné a důkladné čištění a ošetření pleti vhodnými přípravky, tedy přípravky pro problematickou a aknózní pleť (např. Epiderma CBD bioaktivní micelární voda na akné). Z účinných látek má na akné nejlepší vliv čisté CBD neboli kanabidiol a Betulin, jejichž účinky se navíc českým lékařům podařilo spojit v patentované látce Betuldiol. Ta je zejména díky svým protizánětlivým účinkům a působení přímo v místě problému hodnocena jako látka 100% odpovídající náročným požadavkům aknózní pleti.

Co nedělat při péči o pleť trpící akné

Vyvarovat bychom se naopak měli neodborného ošetření pleti, užívání klasických mýdel a přípravků, které pleť vysušují. Nejenže bychom tím pleti nepomohli, ale vzhledem k jejímu přesušení by naopak reagovala ještě vyšší produkcí kožního mazu. A samozřejmě, v případě, že máme pleť posetou akné v takové míře, že s lokálními přípravky jej nemůžeme zvládnout, je nejvhodnějším řešením vyhledat dermatologa. Ten může dokonce předepsat i antibiotika, která jsou v nejtěžších případech nezbytná.

Jak se správně starat o pleť s akné v dospělosti?

Bohužel se celá řada populace ani v dospělosti, například po 30 i 40 roku věku, nedokáže akné zbavit a stále s ním bojuje. V tomto případě už se většinou akné stalo chronickým a jako k takovému je třeba přistupovat i v rámci jeho léčby. Na prvním místě musí být samozřejmě správná diagnostika pleti a vhodná péče o pleť. Nemalé procento akné totiž způsobuje jen chybná a nedostatečná péče. Je tedy nezbytné pleť pravidelně ráno a večer čistit vhodnými, nedráždivými přípravky. Volit bychom opět měli mezi produkty primárně určené a vyvinuté pro aknózní pleť. Nezbytné je jak dokonalé odlíčení, čištění pleti a samozřejmě i její zklidnění a tonizace. V zapomínat bychom neměli ani na krémy určené přímo na akné, které nejenže řeší aktuální projevy akné, ale pomáhají eliminovat i vznik nových ložisek nebo předcházet vzniku zánětů a jizev po akné (např. Epiderma CBD bioaktivní krém na akné).

Prevence akné: Jak zlepšit pleť pomocí zdravé stravy a relaxace

Za akné v dospělosti však může stát i přemíra stresu nebo nevhodná strava. Je tedy nutné myslet na své zdraví komplexně, dopřát si pravidelnou relaxaci a odpočinek, například formou výletů do přírody, sportu nebo relaxací či návštěvou wellness. Obezřetní bychom měli být i v našem jídelníčku a při pleťových problémech se vyvarovat kořeněným, smaženým a mastným pokrmům, stejně jako nejrůznějším dochucovadlům, ale i čokoládě nebo instantním polévkám. Naopak na pleť pozitivně působí omega-3-mastné kyseliny, které získáme převážně z mořských ryb a plodů moře.

A samozřejmě, i v tomto případě platí, že při výraznějších problémech je nezbytné vyhledat lékaře. Často za problémy s akné mohou stát i parazity, které žijí v lidské pleti a které jsme mohli získat například od domácích mazlíčků, což sami nemáme šanci odhalit.

Rady pro péči o pleť během letního období

A jak je to s akné v létě? Je známo, že naše pleť je během tohoto období poměrně zkoušená a namáhaná, na druhou stranu u řady osob s narušenou pokožkou se stav jejich onemocnění zmírňuje. Co tedy platí pro akné? Na první pohled banální otázka, na kterou však neexistuje jednoznačná odpověď. Akné se totiž v létě může zlepšit a zmírnit se i jeho výskyt a průběh, ale také není výjimečným stavem to, že jej léto spustí nebo ještě prohloubí problémy a aknózní projevy pleti. Většinou platí, že u akné v pubertálním věku léto a slunce jeho stav zlepšuje a problémem není ani výraznější pocení, než na jaké jsme zvyklí v chladných měsících. Slunce totiž dokáže povrchové zánětlivé procesy redukovat, takže stav tohoto typu onemocnění se zlepšuje.

Jak léto a slunce ovlivňují aknózní pleť?

Pokud však bojujeme s mastnou a problematickou pletí nebo trpíme tímto onemocněním v dospělosti, může nám léto a slunce přidělat spíše problémy. „UV záření akné a aknózní pleti neprospívá, a když to navíc přeženeme s dobou slunění, mohou se problémy ještě prohloubit. V tomto případě je třeba myslet na to, abychom už tak problematickou pleť zbytečně nedráždili, a je třeba maximálně dbát na správnou péči o pleť a používání přípravků pro problematickou a aknózní pleť. Sáhnout bychom měli zejména po přípravcích založených na patentované látce Betuldiolu, které nám mohou výrazně pomoci,“ vysvětluje MUDr. Jiří Skalický.

Akné v jakémkoli věku tak při správné péči a jeho vhodném řešení nemusí být nekonečným příběhem, a to dokonce ani v létě. Jen je třeba dodržet několik základních kroků a ke své pleti přistupovat zodpovědně. S trochou trpělivosti a správným přístupem se jej lze totiž zbavit nebo jej minimálně eliminovat. Nezapomínejme proto na to, že naši pokožku nemůžeme vyměnit jako nepotřebný kus oblečení, ale že jde o zcela zásadní orgán, který si zaslouží tu nejlepší péči a zodpovědnost v přístupu k ní.

Porozumění příčinám a vhodná léčba pro úspěšné odstranění problému

Suma sumárum, akné je častým problémem, se kterým se potýkají lidé všech věkových kategorií. Zatímco u některých jedinců vymizí akné po skončení puberty, u jiných se může projevovat i v dospělosti a stát se chronickým onemocněním. Pro úspěšný boj s akné je důležité porozumět jeho příčinám a vhodně zvolit léčbu. Péče o pokožku a zdravý životní styl mohou pomoci minimalizovat riziko vzniku akné. Pokud však trpíte akné a nevíte si rady, neváhejte vyhledat pomoc dermatologa, který vám může nabídnout adekvátní řešení.

