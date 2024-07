Vychutnejte si grilovací sezónu s tradiční českou značkou Vitana! Na trhu jsou hned čtyři nové příchutě dresinků a omáček, které se skvěle hodí nejen k masu, ale také k dochucení salátů, grilované zeleniny nebo sendvičů.

Etiketa při grilování? A mohli bychom ji vidět? Vitana nabízí pohled do našich společenských zvyklostí.

Češi jsou milovníci grilování. Po hokeji a fotbalu jde tak trochu o další národní sport. Obojí má ale svá pravidla – a ta grilovací příliš neřešíme. Proto se jim Vitana spolu s šéfkuchařem Martinem Svatkem, porotcem soutěže Česko na grilu, a expertem na etiketu Liborem Neuwirthem, podívala „na zoubek“ a přichází s etiketou grilování. Jaká pravidla máme dodržovat? Kdy je nejlepší potvrdit pozvánku? A co je během grilování největší faux pas? Nejen na to odpovídá Desatero správné grilovačky pro hosty i hostitele.

Co Čech, to grilovací mistr. Víme, jak správně propéct krkovičku či steak, ale skoro vůbec nemluvíme o tom, že i správná grilovačka má svoje nepsaná pravidla, která je dobré dodržovat. Pro skvělý zážitek jsou totiž důležité jak dobré jídlo, tak i dobrá atmosféra. Pro všechny, kteří si nejsou jistí, jak se na grilování správně chovat, Vitana připravila Desatero grilovací etikety.

Kdo pozdě chodí…

Potvrdit svou účast a pak také včas přijít je základní slušnost. Nechat hostitele čekat na poslední chvíli, nebo mu o své návštěvě vůbec nedat vědět, je nejen nevhodné, ale také velice neohleduplné – protože hostitel neví, jaké množství jídla a pití má nakoupit a připravit. „Na samotnou grilovačku přicházíme ideálně zhruba o 10 minut později, než je čas na pozvánce. Ve sjednaný čas většinou hostitelé ještě nemají zdaleka vše připravené. Naprosto nepřijatelné je přijít dříve, než bylo dohodnuto. Naopak přijít třeba o hodinu později bez řádného důvodu ukazuje, že nám na pozvání a hostiteli patřičně nezáleží,” říká Libor Neuwirth.

Nejčastější trapas? Spálené maso a opilí hosté

Co je na grilovačce nejčastějším trapasem? Na prvním místě je jednoznačně spálené jídlo. Rčení našich babiček, že „spálené je na krásu” už dávno neplatí a hostům zuhelnatělé pokrmy určitě nepodávejte. A trapas číslo dva? Nedostatek jídlo nebo pití (alko i nealko). Když už jsme u alkoholu – hosté by to s jeho pitím neměli přehánět. Na třetím místě trapasů jsou totiž opilí hosté či hostitelé. Nikdo na grilovačce nechce řešit nevhodné chování. Průzkum také ukázal, že 16 % lidí hostitele za grilovačku nepochválí a nepoděkuje za pozvání.

Umění servírovat

Aby se hosté nemuseli tlačit jeden přes druhého, připravte více stolů. Jeden na nápoje, další na servírování veškerého jídla z grilu. A třetí stůl na přílohy – hosty můžete překvapit třeba výběrem omáček a dresinků. Trendem letošní sezony jsou nové bílé omáčky od Vitany (Česneková s limetkou, Krémová s cibulkou, Francouzský dresink a Ceasar dresink). Skvěle se hodí nejen k masu, ale také k dochucení salátů, grilované zeleniny nebo sendvičů.

Rada na závěr

Nejde ale jen o etiketu. Důležité je, aby grilovačka byla správně zorganizovaná a nepanoval chaos. „Klíčové je hned na začátku si rozdělit role. U nás je to třeba tak, že žena se stará primárně o hosty a já se starám o gril. Ten, kdo griluje, by se měl soustředit na přípravu jídla a nenechat se strhnout dobrou náladou. Jídlo se totiž může velmi rychle spálit, nebo být naopak napůl syrové,” říká kuchař Martin Svatek. Když jste pozvali hosty na grilovačku, prostě se smiřte s tím, že si to musíte „odpracovat“.

