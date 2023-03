Z lásky Češky k Irsku až po příchod nové irské kosmetiky na český trh! Poznejte příběh nové přírodní kosmetiky Green Angel a vyhrajte balíček kosmetiky.

Foto: Green Angel

Možná už jste si také všimli nové ryze přírodní kosmetické značky na našem trhu, irské přírodní kosmetiky Green Angel založené na účincích ručně sbíraných irských mořských řas, vycházející z panenské irské přírody i z pravé podstaty kosmetické péče. Značku Green Angel a její exkluzivní produkty si už nějaký měsíc můžeme užívat i my v Česku a vychutnávat si benefity ryze přírodní značky. Jaká ale byla cesta Green Angel na náš trh? Seznamte se s jejím příběhem.

I ty největší projekty a dnes celosvětově známé značky stály na začátku na jednom jediném člověku, emocích, vášních, lásce, odhodlání, snech a odvaze. A nejinak to bylo v i cestě Green Angel na náš trh.

Na samotném začátku byla Miriam Hanusová, dnes jediný distributor a oficiální dovozce kosmetické značky Green Angel do ČR, která se v roce 2019 vydala na návštěvu za svou kamarádkou právě do Irska a kde strávila několik týdnů. Mělo jít o relaxační dovolenou, poznávání nedotčené krajiny i celého mystického ostrova, kterým Irsko je, s cílem odreagovat se, načerpat novou sílu a energii, restartovat se a získat nový, nejen pracovní, směr.

Během svého pobytu a poznávání pochopitelně nemohla Miriam Hanusová vynechat ani návštěvu vyhlášených irských mořských lázních, a právě jimi, jak dnes přiznává, vše začalo. „Irské lázně mě naprosto učarovaly, jednak jsou samy o sobě úžasné, ale nejvíce mě nadchlo a oslnilo to, jak v nich pracují s mořskými řasami. Do vody totiž používají přímo řasy z moře v jejich živé podobě, aby si zachovaly všechny pro organismus blahodárné účinky, úplně jako by se člověk nacházel přímo v mořských rezervacích, kde se řasy takto pěstují. To pro mě bylo neuvěřitelně milé překvapení, do té doby jsem se totiž setkala jen s lázněmi, kde pro procedury požívali sušené mořské řasy,“ popisuje Miriam Hanusová.

A právě v irských lázních byl už jen krůček od prvotního seznámení s ryze přírodní kosmetikou Green Angel, která je právě v Irsku známá především jako lázeňská a wellness kosmetika a po právu je tak v celé řadě lázní zastoupena. Právě ve zmiňovaných lázních se Miriam Hanusová prvně setkala s produkty Green Angel, které ji učarovaly svojí lehkostí, jemnou vůní, vstřebáváním a účinky, a pochopitelně i formou zpracování, respektem k životnímu prostřední a panenské irské přírodě i k letitým irským tradicím.

Z touhy poznávat více nejen samotné Irsko, ale právě i kosmetiku Green Angel, která splňovala vše, co by ryze přírodní mořská kosmetika splňovat měla, vznikl první kontakt a komunikace Miriam Hanusové s manželi Mitchellovými, tvůrci značky Green Angel a následovalo další pozvání a cesta do Irska. „Setkání s manželi Mitchellovými předčilo moje očekávání a na dlouhou dobu dopředu mě nabilo pozitivní energií, aktivním přístupem k životu, láskou, pokorou, trpělivostí. Najednou jsem před nimi stála a měla jsem pocit, jako bychom se znali celý život, jako když se vracíte domů, když jedete navštívit starého dobrého známého,“ popisuje ještě nyní skoro nevěřícně Miriam Hanusová.

A tak vzniklo přátelství založené na stejném pohledu na svět a život, na lásce k přírodě a čistotě, na stejném uvažování i stejném přístupu k řešení životních situací i výzev. A právě jednou z výzev se pro Miriam Hanusovou stala možnost přinést na český trh ryze přírodní irskou kosmetickou značku, kterou má ověřenou a vyzkoušenou a stále jí uchvacuje svojí lehkostí, účinností, čistotou a jemností. Co tedy nabídnout tvůrcům kosmetiky možnost rozšíření působnosti o Česko a Čechům pro změnu Green Angel a všechny benefity jejích produktů? Slovo dalo slovo, a tak se skutečně na základě lásky k Irsku, přátelství, odvaze, snu i odhodlání dostala irská přírodní kosmetika Green Angel i k nám.

Nápovědu hledejte na www.greenangel.cz