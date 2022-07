Majitelé firmy Cyklo Vondráček s.r.o. – bratři Tomáš a Roman se těší z rostoucí popularity elektrokol, které napovídají i prodeje, kdy se z 50% prodávají kola elektrická. Vždyť už na cyklostezkách stále častěji potkáváme rodiny jedoucí na elektrokolech i s většími dětmi. Přestože majitelé sami tráví většinu sezóny na kole bez motoru, občas se rádi svezou na elektrickém kole.

Na elektrokole potkáme už opravdu všechny generace

Dávno tomu není tak, že na elektrokolech jezdí jen starší generace. Naopak i mladší lidé vyjedou na delší výlet, právě proto, že mají elektrokolo. Nemají strach z kopce, který přijde za pár kilometrů, proto vyjedou s chutí. Na oblíbenosti vzrostlo i u lidí, kteří mají jakékoliv zdravotní indispozice. „Díky elektrokolu se mohou znovu opřít do pedálů,“ říká Roman.

Firma Specialized na nic nečeká…

Díky vzrůstající poptávce se firma Specialized rozhodla rozšířit nabídku elektrokol. Nejvíce se však zaměřila na kategorii SL (super light) - ´tedy super lehké´. „Specialized už nabízí celkem pět typů kol v kategorii SL,“ dodává Tomáš. Mezi ně patří: horská kola Levo a Kenevo, které je z rodiny SL nejmladší, oproti Levo je více do terénu. „Takže si na něm užijete ještě více zábavy v lese na trailech,“ přidává vlastní zkušenost Roman. Dále crossové Vado, u kterého si člověk může vybrat variantu s klasickým rámem, nebo ST (s rámem sníženým), zároveň si může kolo vybrat již s výbavou, nebo bez výbavy. „Takže si v této kategorii vybere opravdu každý, podle toho, co mu vyhovuje“, říká Tomáš. Další kategorií je silniční kola Creo a Creo Evo, které se řadí mezi kola gravelové. Tyto kola čelí stále stoupající popularitě. Na silnici můžete jet skoro stejně rychle jako na silničním, ale zvládnete zároveň i menší terén. Poslední kategorií super lehkých kol jsou kola Como. „Mají snížený nástup, jsou vybaveny košíčkem, a jsou oblíbená na nákup a vyjížďky po městě,“ usmívá se Roman. Celkem si člověk může v této kategorii vybrat až z devíti variant.

Opět máme jednu novinku

Tím však elektrokola nekončí, všechny, kromě zmiňovaného silničního Crea, se vyrábí i ve výkonnější, ale těžší variantě. Novinkou na trhu elektrokol je model Tero, které spadá do kategorie active, avšak s parametry horského kola. Kategorie active se vyznačuje pohodlným, vzpřímeným posedem. „Díky tomu se člověk cítí na cyklostezkách pohodlně, ale zároveň si v lese poradí s kdejakým terénem,“ shodují se bratři Vondráčkovi. Největší zajímavostí je řídící jednotka MasterMind TCD. „Jedná se o displej, který je mozkem vás i vašeho kola. Například hlídá kadenci, díky čemu je kolo vždy plynulé a poskytne vám tu správnou energii,“ vysvětluje Tomáš. Roman dodává: „Dalším plusem tohoto displeje je to, že pomocí aplikace můžete motor kola uzamknout.“ To je další velká výhoda. „Při případném odcizení kolo nepůjde odemknout jinak, než se souhlasem majitele,“ doplňuje bratra Tomáš.

To znamená, že i zde si můžeme vybrat z devíti variant silnějších kol, včetně zmiňované novinky. To dává zákazníkovi opravdu široké možnosti ve výběru ideálního kola pro něj.

To znamená, že i zde si můžeme vybrat z devíti variant silnějších kol, včetně zmiňované novinky. To dává zákazníkovi opravdu široké možnosti ve výběru ideálního kola pro něj.

Přestože je na trhu taková spousta možností, jaké kolo si vybrat, bohužel díky situaci, která stále trvá, není počet kol takový, jaký bychom všichni chtěli. „Proto bychom lidem, kteří o elektrokole uvažují, doporučili, ať nepřemýšlí příliš dlouho, dokud je z čeho vybírat. Ať už budete vybírat kolo u nás, nebo kdekoliv jinde… Samozřejmě však pevně doufáme, že si lidé vyberou z naší nabídky," ukončují se smíchem bratři.

