V dnešní hektické době ocení dovolenou opravdu každý. Pokud si ale chcete vše naplánovat sami bez cestovky, dokáží být samotné přípravy náročné – vymyslet výlety, jídlo, jak zabavit děti a mnoho dalšího. Naštěstí můžete všechny starosti klidně vypustit z hlavy. Užijte si dokonalý komfort bez starostí, v některém z 20 hotelů sítě OREA Hotels & Resorts, kde se nemusíte starat vůbec o nic.

OREA Resort Santon | Foto: OREA

Ať už cestujete s dětmi nebo jen s partnerem, hlavním cílem dovolené je především odpočinek. Nikdo nechce myslet na vaření, úklid nebo jiné každodenní starosti. V mnoha domácnostech je často ironicky používána hláška „ono se to, samo se to“ v hotelech ze sítě OREA se ovšem slovní hříčka stává realitou. Během svého pobytu se nemusíte starat v podstatě o nic. Po aktivním dnu se vrátíte do dokonale uklizeného pokoje. Skvělou večeři vám naservírují v momentě, kdy usednete ke stolu. A navíc si pro vás připravili i tipy na výlety, abyste se doopravdy nemuseli starat vůbec o nic. Ve většině hotelů se můžete dokonce ubytovat se svými domácími mazlíčky. Nic vám tak nebrání vyrazit na dovolenou zcela bez starostí.

Kuchyně, která potěší i opravdové gurmány

Spokojený žaludek je základem každé dobré dovolené. V OREA je gastronomie oblastí, na které si opravdu zakládají a skvělé jídlo je pro ně jednou z hlavních priorit. Šéfkuchaři potěší vaše chuťové pohárky výtečnými pokrmy, které připravují jen z těch nejčerstvějších surovin. Z hotelové restaurace tak budete vždy odcházet naprosto spokojení. Nezapomenutelné jsou i jejich bufetové snídaně, kvůli kterým se řada hostů do hotelů vrací. Spokojení budou i ti největší gurmáni nebo milovníci dobré kávy – tu vám dokonce baristé připraví čerstvou a na jakýkoliv způsob.

Z restaurací sítě OREA budete vždy odcházet spokojeníZdroj: OREA

Děti zabaví Liška Eliška

Pokud cestujete s dětmi, určitě to znáte – vstávat brzy ráno, celý den vymýšlet program pro malé rošťáky a večer padnout do postele jako po celém dnu v práci. To se vám naštěstí v hotelech OREA nestane. Když se děti začnou nudit, ujmou se jich zkušení animátoři s hotelovým maskotem Liškou Eliškou. V některých hotelech se dokonce můžete pomazlit se zvířátky jako jsou lamy, oslíci nebo králíci. Děti se tak zabaví a vy si můžete užít zasloužený odpočinek s partnerem. A pokud cestujete s těmi úplně nejmenšími, určitě vás potěší i dětské koutky, které na vás čekají ve vybraných hotelech.

Animační programy pro děti s Liškou EliškouZdroj: OREA

Odpočinek pro každého

Zatímco si vaše děti budou užívat při programech s animátory, vy si můžete dokonale odpočinout. Máte rádi bublání vířivky, ticho a teplo v sauně, masáže nebo si třeba jen rádi aktivně zaplavete? Vybrat si můžete z široké nabídky wellness & spa center. Hýčkat vás budou opravdoví profesionálové, a díky jejich péči zapomenete na všechny všední i nevšední starosti. Pokud raději volíte aktivní odpočinek, a i během dovolené se rádi udržujete ve formě, můžete zajít do hotelové posilovny nebo se inspirovat tipy na výlety, které si pro vás hotelová síť připravila.

Wellness a spa pro dokonalý odpočinek Zdroj: OREA

