Píše se rok 2016 a my jsme na dovolené v krásných ukrajinských Karpatech. Ochutnáváme místní speciality i nápoje a tady se poprvé zrodí nápad, že chceme kousek Ukrajiny přivézt i do České republiky. Uběhnou tři roky a v roce 2019 spouštíme e-shop zaměřený výhradně na ukrajinský alkohol. Otevíráme tím možnost ochutnat výjimečné ukrajinské destiláty a vína i lidem v ČR.

Jako první jsme na český trh uvedli brandy (neboli „koňak“) od dvou významných ukrajinských výrobců, věřte, že její kvalitou budete příjemně překvapení. Například společnost Shabo patří se svými produkty ke stálicím na ukrajinském trhu, exportuje do více, než 18 zemí po celém světě. Společnost The House of Vintage brandy Tavria, jejiž produkty také najdete v našem portfoliu, patří k nejstarším podnikům vyrábějícím brandy ve východní Evropě, byl založený už v roce 1889. Zajímavostí je, že vinice obou společností se nacházejí na stejných rovnoběžkách, jako francouzská města Burgundy a Cognac. Znamená to, že se tu vinná réva pěstuje v ideálních klimatických podmínkách, aby z ní nakonec vznikla kvalitní a lahodná brandy. Na našem eshopu najdete více, jak 25 druhů tohoto nápoje. Většinu z nich nabízíme i v degustačních sadách, abyste si nejdříve mohli přivonět, ochutnat, a nakonec vybrat tu pravou, která vás nejvíce osloví.

Kromě brandy u nás najdete i široký výběr ukrajinských vodek. Značky jako Nemiroff, Hlibny Dar nebo Khortytsu zná snad každý, kdo holduje prémiovým alkoholickým nápojům. Tyto brandy patří mezi světové TOP značky. Zajímavé a vyhledávané jsou i ochucené vodky. Pokud dáváte přednost něčemu ostřejšímu, sáhněte po vodce s chilli v kombinaci se sladkým medem, kterou u nás najdete hned od několika výrobců.

Pokud nejsou destiláty váš šálek kávy, co takhle dát si víno? Vybrali jsme pro vás vína z vinařství Chateau Chizay, které vám dává možnost ochutnat to nejlepší víno ze Zakarpatí, kde se vinohradnictví a vinařství rozvíjelo zhruba dva tisíce let. Tam se rodí nejlepší vína Ukrajiny, která získávají mezinárodní ocenění, jsou potěšením pro znalce z různých zemí a stávají se sběratelskými kousky.

Užijte si jaro se skleničkou něčeho dobrého!

