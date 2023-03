Líbí se vám v kuchyni pestré barvy? Vyhrajte s námi formu na bábovku Guradini Bon Ton v půvabném růžovém provedení.

Foto: kulinaria.cz

Velikonoční pečení: Úsporně a barevně

Jarní bábovku, tradičního beránka nebo velikonoční nádivku si ani v době drahých energií nemusíte odpírat. Stačí vědět, jak na úsporné pečení. A aby vás to bavilo ještě více, pusťte si do kuchyně jarní barvy! Vysoce kvalitní formy na pečení od italské značky Guardini se v řadě Bon Ton oblékly do tónů fialové, zelené či růžové. Budou tak nejen skvělými pomocníky při pečení, ale i krásnou dekorací.

Zdroj: kulinaria.cz

O co soutěžíme?

Forma na bábovku Guardini Bon Ton, 23 cm, růžová

Připravujte rafinované bábovky a pudingy pečené v troubě, dezerty jako panna cotta a créme karamel či slané koláče v želé a aspiku – to vše v dokonalém tvaru. Forma Guardini Bon Ton je vyrobena z Hi-Top oceli s dvouvrstvým nepřilnavým povrchem Skandia Xtreme Plus pro vždy dokonalé výsledky pečení. Díky vysoké tepelné vodivosti oceli a malé tloušťce je vaření všech potravin v troubě rychlé a rovnoměrné.

Dostupné na e-shopu www.kulinaria.cz.

Ze všech správných odpovědí náhodně vylosujeme pět výherců, kterým pošleme formu na bábovku Guardini Bon Ton.