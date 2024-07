Objevte pohodlí a relaxaci v srdci přírody.

Foto: Hotel Jezerka s.r.o.

V malebné krajině Železných hor, obklopený nádhernou přírodou, se nachází Wellness hotel Jezerka – místo klidu a odpočinku s kvalitními službami. Pokud hledáte místo pro relaxaci a regeneraci těla i ducha, Jezerka je tou správnou volbou.

Zdroj: Hotel Jezerka s.r.o.

Wellness a relaxace mají v tomto hotelu zvláštní místo. Moderní Wellness & Spa centrum nabízí více než 18 sekcí, včetně různých saun, bazénů, vířivek a Kneippova chodníku. Můžete si zde užít finské sauny obložené cedrovým dřevem, biosaunu s vonnými esencemi, tropickou saunu, infra kabiny s léčebnými účinky, solnou lázeň a hammam.

Zdroj: Hotel Jezerka s.r.o.

Pokud jde o gastronomické požitky, restaurace hotelu Jezerka láká čerstvými lokálními surovinami a nabízí široký výběr českých i mezinárodních specialit doplněných o kvalitní vína.

Zdroj: Hotel Jezerka s.r.o.

Pro aktivní odpočinek má hotel připraveno mnoho vnitřních a venkovních možností. Uvnitř najdete moderní fitness centrum, bowling, squash, stolní tenis, střelnici, golfový trenažér, posilovnu, hernu s tělocvičnou a dětský koutek. Venku se můžete bavit na tenisových kurtech, multifunkčních hřištích, venkovním bazénu, horolezecké stěně, beach volejbalovém hřišti a dalších sportovištích. Je možné si zapůjčit koloběžky, kola, elektrokola, segway a lodičky.

Zdroj: Hotel Jezerka s.r.o.

Ubytování v hotelu Jezerka je elegantní a pohodlné, s moderně zařízenými pokoji a apartmány. Každý pokoj je vybaven veškerým komfortem pro dokonalý odpočinek.

Zdroj: Hotel Jezerka s.r.o.

Hotel Jezerka je ideálním výchozím bodem pro objevování krás Železných hor. V blízkosti najdete mnoho zajímavých míst a aktivit jako jsou Lovětínská rokle, zřícenina hradu Lichnice, sečská přehrada, přírodní rezervace Lichnice-Kaňkovy hory a pohádkový zámek Žleby.

Zdroj: Hotel Jezerka s.r.o.

Pro firemní akce a konference jsou k dispozici moderní kongresové prostory s kapacitou až pro 350 osob. Tyto prostory jsou ideální pro školení, prezentace, večírky nebo firemní setkání a jsou vybaveny nejnovější audiovizuální technikou.

Zdroj: Hotel Jezerka s.r.o.

Přijďte a objevte kouzlo Wellness hotelu Jezerka, kde se spojuje pohodlí, luxus a přírodní krása. Vaše dovolená začíná právě zde.

Nápovědu a více informací najdete na

https://www.jezerka.cz/pobytove-balicky/podzimni-wellness-pobyt

Zdroj: Hotel Jezerka s.r.o.Ze všech správných odpovědí vylosujeme 1 výherce, který se může těšit na luxusní wellness pobyt v hodnotě 9 300 Kč v hotelu Jezerka. Pobyt obsahuje: Ubytování na dvě noci pro dvě osoby v pokoji komfort nebo superior. Polopenze, neomezený vstup do Akva centra ( vnitřní bazén, vířivka, pára, infra ). Vstup na dvě hodiny do Wellness & Spa centra (saunový svět) / osoba / noc (pro osoby starší 15 let). Vstup do hotelového fitness, wifi, parkování).