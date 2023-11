Odhoďte stud a nechte naplno zapůsobit svou ženskost. Stačí zvolit vůni, která je natolik odvážná, že vás doslova nabije sebevědomím. Nespokojte se s málem, buď všechno, nebo nic.

Přesně tuto filozofii v sobě nese nový parfém All or Nothing Amplified od Oriflame. Odvážně ženská vůně, která vás učiní nezapomenutelnou, stojí na prémiových přísadách Orpur™. Tímto označením se pyšní pouze nejkvalitnější a nejexkluzivnější přírodní suroviny, které podléhají pečlivé kontrole špičkových parfumérů. „Or pur“ znamená ve francouzštině „ryzí zlato“ a kolekce těchto výjimečných vůní je stejně vzácná a vyhledávaná jako zmíněný drahý kov. Odborníci na vůně cestují po celém světě, aby objevily vůně zasluhující si označení Orpur™, jež následně podrobuje přísnému přezkoumání komise složená z parfumérů, technických specialistů a mnoha dalších odborníků.

Parfumérské ingredience pod lupou

Jednotlivé suroviny jsou znovu přezkoumávány každou sezonu, neboť pouze tak může být zaručena stále kvalita, jež nemá konkurenci. Kromě kvality je ovšem sledována také udržitelnost daného zdroje. Paleta Orpur™ poskytuje více než 200 přírodních složek a stále dochází k jejímu rozšiřování, a to i díky objevům nových botanických druhů. Přírodní vůně Orpur™ umožňují parfumérům po celém světě popustit uzdu fantazii a rozšířit sortiment o nové parfémy špičkové kvality. Této možnosti využili i odborníci Oriflame a vytvořili vůni, v níže se snoubí hned několik prémiových ingrediencí. Například její srdce utváří podmanivá tuberóza Absolute India Orpur™ spolu se smělým laoským olejem z červeného zázvoru Orpur™.

Královna noci – tuberóza

Tuberóza bývá také označována jako noční hyacint, neboť právě noc je jejím časem. Tehdy rozkvétá do plné krásy a šíří kolem sebe omamnou vůni plnou smyslnosti. Domovinou této údajně nejvoňavější květiny je Mexiko, proto se můžete setkat také s přízviskem mexická perla. Objevena byla již kolem roku 1500 a stala se jednou z prvních květin, kterou španělští dobyvatelé dovezli do Evropy. V době vlády Ludvíka XIV. se vůně tuberózy linula chodbami Versailles. Král si ji natolik oblíbil, že jeho zahradníci dovezli na 10 tisíc jejích hlíz, aby jimi osadili trianonské zahrady.

Pro svou krásu se často stávala součástí svatebních či jinak slavnostních kytic, velké oblibě se těší v Indii, kde se objevuje při hinduistických rituálech a obřadech. Ač jsou vonné silice tuberózy využívány v parfumérství, rostlina skýtá mnohem větší potenciál. Její plody připomínají hvězdičky a slouží k výrobě esenciálního oleje, který pro svůj obsah vitamínu E a omega-3 mastných kyselin neunikl ani výrobců produktů vlasové péče. Studie totiž prokázaly, že esenciální olej z tuberózy má silné regenerační účinky a vlasy jsou po něm zacelené, měkké na dotek, lesklejší a odolnější.

Její jedinečná vůně není pouze krásná, ale aromaterapie jí připisuje schopnost zmírňovat stres a úzkost či působit relaxačně na nervovou soustavu a svaly. Dokonce má afrodiziakální účinky, díky čemuž se stanete po zahalení do vůně All or Nothing Amplified zcela neodolatelnou.

Dokonalá kombinace pro silnou ženu

Než však parfém ukáže své srdce, rozvoní se nejprve akordy Scentaurus Juicy, svěžím mandarinkovým olejem Yellow Italy Orpur™ a žhnoucím růžovým pepřem. Když po deseti hodinách jeho vůně odeznívá, obejmou vás hřejivé tóny dřeva a sladké vanilky, jež osobitým způsobem doplňuje akord Precious Amber. Parfém dokonale podtrhne vaši osobnost a také jeho flakon se stane perfektním každodenním doplňkem. Designem totiž připomíná malou kabelku a kombinace růžové se zlatou je trendy. Buďte sama sebou, buďte nezapomenutelná.

