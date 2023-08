Hýbejte se! Že sedíte celý den v práci a pak židli vyměníte za křeslo nebo pohovku? Věřte, že to není zrovna ideální.

Nedostatek pohybu totiž ukrajuje vaší kondici, a to není jen tak. Běžná námaha se pak zdá být náročnější a snižuje se i psychická pohoda. Sezení je dobré kompenzovat a naložit si přiměřenou zátěž, ideálně venku na vzduchu a k tomu je teď v létě spousta příležitostí. Pohyb totiž podporuje okysličení všech buněk těla a nedovoluje jim předčasně stárnout. Nezáleží na tom, jestli chodíte, běháte, jezdíte na kole nebo cvičíte, důležité je tělo na pohyb připravit a po výkonu mu dopřát uvolnění. Tím Vás nebude nic bolet, ani když to mírně přeženete. Ideální tandem vytvoříte s ALPOU SPORT. To potvrzují nejen sportovci, ale i ti, kteří se rádi hýbou jen tak pro dobrý pocit. ALPA jednoduše funguje a má nejen výbornou pověst, ale i ceny. Takže není potřeba utrácet za drahé přípravky.

Masážní přípravky ALPA Sport zafungují rychle a spolehlivě.

Hřejivá masážní emulze obsahuje zázvorový extrakt a kafr, kteří pomohou prokrvit a zahřát svaly a tím je připraví na vyšší zátěž. Výborně zafungují také na zatuhlé svalstvo, které uvolní a zbaví bolesti. Obsažený kreatin regeneruje pohybový aparát a pomáhá tělu vrátit se do pohody. Neváhejte ji použít i když vás čeká třeba fyzická práce nebo se cítíte jako rozlámaní.

Chladivá emulze je naopak relaxační a uvolní svaly po námaze. Mentol a silice ze sibiřské jedle obnovují svalovou rovnováhu a podporují jejich regeneraci. Přípravek odstraňuje napětí a s tím spojené bolesti. Mentol postižená místa příjemně zchladí a kreatin pomůže dostat se zpět do kondice.

ALPA Sport gel s chladivým efektem uleví od bolesti svalů, úponů a kloubů po fyzické námaze. Bylinné extrakty a přírodní silice dávají gelu anestetické, uvolňující a protizánětlivé účinky. A to ocení nejen sportovci ale všichni, co jsou rádi v pohybu. Obsažený mentol a kafr prokrvují tkáně a přinášejí příjemný pocit úlevy.

