Vinařství Thaya se nachází v Havraníkách na Znojemsku, pouhé 2 kilometry od vstupní brány do Národního parku Podyjí.

Foto: THAYA Gastronomie s.r.o.

Jedná se o architektonicky zajímavý počin, na kterém se podílelo studio architekta Jakuba Ciglera. Jak říká sám majitel, pan Ing. Josef Trávníček, jedná se místo, kde je možno ochutnat špičková vína, zažít skvělou gastronomii, odpočinout si ve stylovém hotelu a nabrat energii v zahradě. Za zmínku také stojí střešní terasa, která v létě bude místem konání různých tematických akcí.

Hotel Thaya vypadá na první pohled jako vinné sklepy nebo hobití vesnička. Tyto venkovní pokoje nabízí kromě vysokého komfortu také terasu s výhledem do zeleně. Další pokoje se nachází v hlavní budově a jsou zařízeny s vkusem a citem pro pohodlí. Pro milovníky wellness je připravena designová vířivka a prostorná sauna. Celková kapacita hotelu je 27 pokojů a můžete je rezervovat zde.

Restaurace APRI – to je gastronomie kterou musíte zažít. Šéfkuchař Ondřej Lacina pečlivě vybírá každou surovinu, aby sestavil to nejlepší menu. Používá výhradně lokální čerstvé suroviny a dle tradičních receptur v modernějším stylu vytváří pokrmy které jsou lahodné i na pohled. K dobrému jídlu patří také dobré víno, ohledně jejichž výběru vám poradí náš vyškolený personál.

Vinařství – přímo v komplexu vzniká víno z vlastních vinic. Portfolio vín je rozděleno do 5ti skupin, ze kterých si zajisté každý vybere. Základní řada Thaya obsahuje lehká, svěží vína. Komplexní řada charakterních odrůdových vín to jsou Pozdravy z Národního parku. Určitě je nepřehlédnete, na etiketě totiž mají vyobrazeny zvířátka, která se vyskytují právě v Podyjí. Některá vína z Vinařství Thaya jsou certifikována značkou VOC Znojmo, jedná se o Sauvignon, Ryzlink Rýnský a Veltlínské zelené. Vína, která zrají až 18 měsíců v dubových sudech patří do skupiny Premium a mají předpoklad k archivaci v láhvi. Nejlepší víno z ročníku APRI má na etiketě obrázek kance, který symbolizuje sílu, hrdost a mírnou divokost. A přesně taková tato vína jsou. Všechna vína lze zakoupit na e-shopu.

Co by to ale bylo za vinařství kdyby se neprováděly degustace. Proškolení sommelieři vám rádi naplánují degustaci na míru a vína představí. Komplex Thaya je dokonalým místem pro pořádání firemních akcí, teambulidingů, ale také rodinných oslav. Každá akce je plánována individuálně tak, aby pro každého zákazníka byla zážitkem na který nezapomene. Neváhejte a navštivte tento poklad, slibujeme že to bude stát za to.

Zdroj: THAYA Gastronomie s.r.o.

Jelikož jsou Vánoce za rohem, máme pro vás tip na úžasný dárek. Vinařství Thaya nabízí také vouchery, které mohou být zakoupeny a využity buď v restauraci nebo v hotelu. Pro více informací nás kontaktujte.

Pokud stále nemáte plán na Silvestra, prohlédněte si balíčky které zahrnují jak pobyt v hotelu tak i gastronomický zážitek. Pro jejich rezervaci klikněte zde.

Nápovědu najdete na: https://vinarstvithaya.cz/

Zdroj: THAYA Gastronomie s.r.o.Ze všech správných odpovědí náhodně vybereme tři výherce, kteří obdrží voucher na ubytování v hodnotě 3 000 Kč.