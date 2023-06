Vyhrajte kvalitní český porcelán do vaší domácnosti od G.Benedikt Group! Karlovarský porcelán je pojem. G.Benedikt Group ho ve své domovině ve Dvorech a Loučkách vyrábí už více než 140 let.

Palouček z Louček | Foto: Rudolf Kämpf s.r.o.

Vítejte ve světě G.Benedikt Group, předního výrobce vysoce kvalitního porcelánu, který spojuje tradici s inovacemi.

Benedikt ValbellaZdroj: G.Benedikt Karlovy Vary s.r.o.Nejenom, že investujeme do nových technologií, automatizace a robotizace, ale také věříme v neocenitelnou hodnotu lidské mysli a zručnosti lidských rukou. V každém z nás se skrývá vášeň pro porcelán, a právě to nás inspiruje k vytváření nejkrásnějších porcelánových produktů. Neustále hledáme nové způsoby, jak zdokonalit naše výrobní postupy a zajistit, že naše výrobky jsou přesně takové, jaké si naši zákazníci představují. Ať už je to vytváření unikátních designů nebo dosažení dokonalosti ve zpracování.

Jsme hrdí na to, že můžeme nabídnout širokou škálu produktů, které uspokojí jak vkus jednotlivce, tak i požadavky profesionálních gastronomických zařízení.

G.Benedikt Group je sdružení české porcelánky G.Benedikt, švýcarské porcelánky Langenthal, rakouské Lilien a od loňského roku i české porcelánky Rudolf Kämpf.

Kolekce Rudolf Kämpf k zakoupení na https://rudolfkampf.cz/cs/

Zdroj: G.Benedikt Karlovy Vary s.r.o.Ze všech správných odpovědí vybereme 3 výherce, kteří dle vylosovaného pořadí se mohou těšit:

1. vyhraje porcelán v hodnotě 3 000 Kč

2. vyhraje porcelán v hodnotě 2 000 Kč

3. vyhraje porcelán v hodnotě 1 000 Kč

Zdroj: G.Benedikt Karlovy Vary s.r.o.