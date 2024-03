Hrajete FIFU? Teď můžete zkusit podobný zážitek i bez počítače. Fotbalový nadšenec Roman Bilavčík vymyslel originální deskovku Fotbalový tým hvězd.

Jedinečná taktická stolní hra Fotbalový tým hvězd je založená na principech strategické hry, ve které se kupuje a skládá ideální jedenáctka fotbalistů. Hra je vytvořena pro všechny věkové kategorie a pro zábavu nejen fotbalových nadšenců, ale také celé jejich rodiny. Pořídit se dá od 1250 korun.

„Účastník hry si nejprve koupí trenéra v malém okruhu, kde se také připravuje na sezónu postupem na různé bonusy a poté přejde do hlavního velkého okruhu, kde si kupuje fotbalisty a ty skládá do své jedenáctky hráčů. Když účastníci poskládají tým jedenácti fotbalistů a budou chtít někoho vyměnit, tak má každý hráč možnost za hru třikrát vystřídat,“ přiblížil základní princip hry její tvůrce Roman Bilavčík.

Figurky fotbalistů mají různé hodnoty od 10 až po 210 milionů a jsou tradičně rozdělené na brankáře, obránce, záložníky a útočníky. Ve hře je několik možných variant sestavení nejlepšího týmu a hráči musí promýšlet své nákupy. Je zde několik úrovní, jak jde poskládat fotbalisty a hrát tak s týmem v evropských pohárech – Evropské lize, kde mají hráči dvojnásobnou hodnotu, nebo s nejlepším týmem v Lize mistrů, kde mají hráči trojnásobnou hodnotu.

Ve hře FOTBALOVÝ TÝM HVĚZD je unikátní doplněk – dá se do ní vložit vlastní postava. Stačí se vyfotit, vymyslet přezdívku nebo napsat své jméno a vše poslat společně s objednávkou hry. „Od začátku jsem přemýšlel, jak do hry vložit sám sebe. Každý tak má možnost mít vyrobenou speciální samolepku se svým jménem nebo přezdívkou. Pak ji může vlepit na jednotlivé hrací pozice,“ vysvětlil Roman Bilavčík. Je také možné vybrat ze dvou možností: Buď nechat normální fotografii, nebo ji převést do grafické podoby, ve které je zpracována celá hra. Personifikovaná služba nezvýší cenu hry ani o tři sta korun.

Hru zvládají děti už od sedmi let. Je pro dva až čtyři hráče. Nejlepší počet je ale ve čtyřech, kde se zažije nejvíce akce, ale i ve dvou hráčích jde vymyslet různé zajímavé varianty. Doba hry jsou dvě až tři hodiny.

Princip hry zaujal i skutečné fotbalisty. „Zalíbila se mi hra z fotbalového prostředí, jelikož fotbal je mi blízký. Hra je jako skutečný fotbal - nikdy nevíte, který tým vyhraje! Můžete být sebevíc lepší než druhý tým, ale i přesto vždycky začíná zápas za stavu 0:0 a vyhrát může kdokoli,“ shrnul zájem o hru bývalý brankář Slovácka Matouš Trmal.

Hru už od samého počátku podporuje i fotbalový internacionál Jan Rajnoch. „Když mi o nápadu Roman vyprávěl, byl jsem nadšený. Každému bývalému fotbalistovi ta hra strašně moc chybí – je to stejné, jako když si fotbaloví fanoušci vybírají dovolenou v práci tak, aby nepřišli o zápas. Někteří z nás začnou trénovat, někdo se vrhne na management, ale všichni chceme být blízko. A Roman prostě vymyslel výbornou hru,“ vysvětlil důvody podpory projektu populární Jan Rajnoch.

K fanouškům patří i další populární ligový hráč nedávné minulosti Petr Švancara. „Doporučuju tuhle deskovku Fotbalový tým hvězd, protože Ligu mistrů můžete vyhrát i z gauče,“ usmívá se Švancara.

Jak vůbec hra vznikla a kde se zrodil nápad na výrobu hry?

„S rodinou jsme hráli i deskovky, tak nás napadla myšlenka na nějakou fotbalovou deskovku. Nemohli jsme na trhu žádnou najít, tak přišel nápad nějakou vytvořit, pak už to šlo jedno po druhém a po několika letech vývoje se podařilo hru zdokonalit natolik, že může jít do světa.“ vypráví Bilavčík.

Nápovědu najdete na https://www.fotbalovytymhvezd.cz/pridat-postavu-ve-hre/

Zdroj: Zadavatel