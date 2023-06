Jana Uriel Kratochvílová v Lucerně. Soutěžte a buďte u toho!

10. listopadu ve Velkém sále pražské Lucerny vyvrcholí velkolepým koncertem celoročníoslavy narozenin této legendární české multižánrové zpěvačky.

Mezi gratulanty nesmějí chybět generační souputníci Jany Uriel Kratochvílové. Samozřejmě Michal Pavlíček, který se v roce 1980 výrazně podílel na jejím prvním a před emigrací do Anglie také jediném v Česku vydaném albu. A řekneme-li Michal Pavlíček, ozvěnou každému rockovému fanouškovi zazní Michael Kocáb – ani ten nebude v Lucerně chybět, stejně jako baskytarista Vilém Čok. Není náhoda, že všichni zmínění spolu s životním partnerem Jany Uriel Kratochvílové a bubeníkem její kapely Illuminati.ca Jiřím Hrubešem tvoří klasické obsazení kultovního Pražského výběru.

Ještě předtím, než se Jana Uriel Kratochvílová obrátila k rocku, prošla pozicí zpěvačky v tehdy mimořádně populární jazzrockové skupině Jazz Q. Leader tohoto dodnes činného souboru, klávesový mág a skladatel Martin Kratochvíl, bude dalším hostem narozeninového večera.

Jana Uriel Kratochvílová ovšem také patří k průkopníkům reggae na české scéně, kterému se věnovala v kapele Heval bubeníka Pavla Trnavského, který zpěvačce samozřejmě také přijde pogratulovat. Stejnou průkopnickou pozici v karibském žánru má i kapela Yo Yo Band, je tedy logické, že v Lucerně zazpívá i jeho leader Richard Tesařík. A protože Yo Yo Band je zahrnován k tzv. hanspaulské hudební scéně, není nic divného na tom, že nebudou chybět ani její další dva výrazní exponenti Ivan Hlas a Ondřej Hejma, zakladatelé kapely Žlutý pes.

Pořádné oslavy by se ale neobešly také bez mladších hostů, pro které už byla Jana Uriel Kratochvílová jedním z idolů, kteří jim ukazovali cestu na jejich cestě k hudbě. Scénu o jednu až dvě generace mladší tak v Lucerně zastoupí ostrá kapela Krucipüsk, kytarová virtuózka Electric Lady nebo zpěvák Michal Skořepa ze skupiny Stroy.

Zcela speciálním hostem koncertu pak bude Skip McDonald. Americký hudebník s bluesovými a jazzovými kořeny působil v 70. a 80. letech v doprovodné kapele labelu Sugarhill Records a podílel se na prvních průkopnických hiphopových nahrávkách včetně pro žánr zcela klíčového alba The Message skupiny Grandmaster Flash and The Furious Five. Na sólové dráze se pod pseudonymem Little Axe vrátil Skip McDonald částečně k blues, ovšem ve futuristické formě, namíchané s progresivními hiphopovými nebo dobovými prvky.

Celý narozeninový koncert Jany Kratochvílové bude moderovat textař, malíř, politik a vůbecvšeuměl František Ringo Čech.

