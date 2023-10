Unikátní výstava více jak 3 000 panenek Barbie, s podtitulem od historie k současnosti aneb, jak šel s Barbie čas až do 5. prosince k vidění v České Galerii Moderního Umění na Betlémském náměstí v Praze. Ta návštěvníky provede téměř 70letou historií panenek Barbie a nevynechá žádnou ikonickou Barbie ani Barbie, která doslova psala dějiny!

Foto: goma.cz

Jednotlivé exponáty pochází ze soukromé sbírky sběratele Marka Tesaře a nechybí mezi nimi natolik zásadní a vzácné kousky jako je úplně první Barbie z roku 1959 nebo naprostý unikát, panenka Bild Lilli z roku 1955, která dala vzniknout celému fenoménu Barbie. Výstavu navíc doprovází grafiky slavného streetartového umělce Banskyho, které celé expozici dodávají zcela nezaměnitelnou atmosféru i punc originality. A právě na tuto výstavu nyní můžete vyhrát vstupenky a k tomu i jednu z panenek Barbie!

Proč výstavu navštívit?

Výstava panenek Barbie, jaká tu ještě nebyla – i tak by se dala charakterizovat aktuálně probíhající výstava. Veškeré exponáty pochází ze soukromé sbírky sběratele Marka Tesaře, který se jejich sbírání věnuje 17 let, celkem vlastní 7 000 Barbie a pro výstavu vybral nejzajímavějších 3 000 exponátů panenek a jejich doplňků. K vidění tak jsou kromě unikátů jako je panenka Bild Lilli z poloviny 50. let minulého století nebo úplně první oficiální Barbie z konce 50. let i další ikonické Barbie. Patří mezi ně například první slavná Barbie vyrobená pro supermodelku Twiggy, známé filmové Barbie, supervelké metrové Barbie, fashion Barbie 70. let a ikonické Barbie každé dekády, ale třeba i limitované a exkluzivní vánoční edice. Za zmínku stojí i Barbie speciálně vyrobená pro britskou královnu Alžbětu II. u příležitosti výročí její vlády, ale třeba i Barbie jako zpěvačka Cher nebo herečka Audrey Hepburn či Barbie s rostoucími vlasy. A výstava nezapomíná ani na Kena! Zhlédnout je tak možné prvního historického Kena, ale i jeho mladší a modernější verze. A nechybí ani typické doplňky Barbie jako je její dům v několika verzích, automobil, bazén nebo třeba fitness centrum a mnoho dalšího.

Zdroj: goma.cz

Jak se zrodila sbírka…

„K Barbie jsem se dostal úplně jednoduše, asi jako každé dítě, ale ke sběratelství jako takovému už trochu shodou náhod a okolností. Barbie se mi prostě líbla v reklamě a chtěl jsem ji mít. Moji první Barbie mi rodiče koupili na burze a dodneška si pamatuju tu radost z ní. Pak se dlouho dobu nic nedělo, až když jsem se v 19 letech přestěhoval do Prahy, tak jsem si první den koupil výroční Barbie v obchodním domě na Národní třídě, prostě mi padla do oka. Pak byl trochu klid a zhruba o 4 roky později se mi dostaly do rukou noviny, kde byla pozvánka na výstavu Barbie konaná v Krnově. Vydal jsem se tam, a to mi doslova změnilo život. Tamější výstava mě naprosto uchvátila. Probíhala ve velké vile a panenky byly úplně všude, na schodech, na parapetech, na zdech. Plný nadšení jsem kontaktoval vystavovatelku, která mě dokonce pozvala do Německa na další výstavu. A zde se zrodilo moje sběratelství a skutečná vášeň. Teprve od téhle doby můžu říct, že jsem sběratel,“ říká nadšeně Marek Tesař, který za 17 let nasbíral 7 000 panenek Barbie, včetně těch, které jsou na světě jen v řádech jednotek kusů nebo těch, které jsou zcela nedostupné.

Zdroj: goma.cz

Výstava panenek Barbie tak umožní holčičkám, ale i jejich maminkám nebo babičkám nahlédnout do království Marka Tesaře, prohlédnout si dokonalé panenky i jak s nimi šel čas. Přáním sběratele je, aby si na výstavě každý našel to své, aby si ji užily nejen holčičky, které mají pro Barbie ideální věk, ale i jejich maminky, které se mohou vrátit do dětství a zavzpomínat, že přesně s takovou Barbie si hrály třeba právě ve věku, v jakém jsou nyní jejich dcery.

Workshopy každou sobotu

Výstava, která potrvá až do 5. prosince navíc každou sobotu nabídne speciální workshopy ve stylu Barbie. Na řadu tak přijde například výroba náramků z korálků a minerálů či setů korálkových náušnic, přívěšků nebo náramků ve spolupráci s e-shopem Manumi.cz, malování na vánoční ozdoby, výroba korálkových hvězdiček jako ozdob na vánoční stromek, adventní věnec či dekorací do pokoje či bytu. Chybět nebude ani šití oblečků pro panenky, které budou následně vydraženy a výtěžek poputuje na pomoc neziskové organizaci Dejme dětem šanci pomáhající dětem z dětských domovů na jejich cestě k samostatnosti.

Výstava Barbie je k vidění každý den od úterý do neděle od 11 do 19 hodin v České Galerii Moderního Umění v Praze (Betlémské nám. 8, Praha 1).

Více informací najdete na www.goma.cz

Ze všech správných odpovědí vybereme 3 výherkyně/ výherce, kteří se mohou těšit na 2 vstupenky na výstavu BARBIE aneb 3 000 Barbie na jednom místě a k tomu panenku Barbie.