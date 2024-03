Je těžké poznat kvalitní výrobky? Lze poznat, které okurky jsou nejlepší? S efko cz to jde snadno!

Foto: efko cz s.r.o.

Kde se bere výjimečnost a dominantní kvalita výrobků pod značkou efko? A co to vlastně je „efko“? Ptáme se přímo ve Veselí nad Lužnicí, tam, kde se výrobky s tímto logem rodí.

Rodina efko je velká a tradiční. Naše logo v historických obměnách zdobí výrobky z nakládané (dnes se říká pasterované) zeleniny již od padesátých let 20. století, ale kořeny jdou pochopitelně ještě hlouběji a můžeme hrdě přiznat, že vedou do Znojma – místa nakládanými okurkami vyhlášeného již od 16.století. Tehdy opat kláštera v Louce, Sebastian Freytag, dovezl semínka „uhorek“ z Uher, ale až v 19. stolení se rozvinulo umění konzervace. Uhádli byste, že na počátku minulého století bylo ve Znojmě, dnes stěží uvěřitelných, 52 okurkářských společností! A dnes? Dnes tradici tuzemských výrobců udržuje doslova několik posledních firem a proto my ve společnosti efko tento závazek bereme obzvláště vážně. Považujeme nakládání okurek, původní domácí receptury, typickou sladkokyselou chuť předávanou z generace na generaci, za součást kulturní identity národa. Společnost efko cz s.r.o. tedy v prostředí moderních technologií pokračuje v tradici. Vyrábíme v ČR okurky z moravských polí pod značkou efko.

A ta výjimečnost, dominance v kvalitě?

Ta je dána nejen zkušenostmi naši odborníků, kteří se podílejí na celém životním běhu okurek vlastně od semínek. Ona volba nejvhodnějších odrůd s přirozenou rezistencí a adaptací na měnící se podnebné podmínky je velice podstatná. Je přece rozdíl, když sazenička dobře prosperuje, roste a dává pěkné, vyrovnané zdravé plody. Je radost se na to dívat. Pak následuje další podstatná fáze – sklizeň, kdy se již za svítání, dokud teploty na polích nevystoupají k nesnesení, okurky ručně sklidí, následně v chlazeném prostředí velikostně třídí a okamžitě předají do naší výroby. A to je zásadní pro tu pověstnou křupavost našich okurek – čerstvě utržené do sklenic. A také vynikající receptury vyladěné za desetiletí výroby, nejmodernější šetrné technologie a srdcaři u výroby, v laboratoři, kontrole kvality, na údržbě i ve skladech. Skládá se to jako mozaika. Naše etiketa, zaručující u efko okurek jednoznačnou rozpoznatelnost a pečeť přes víčko jsou už jen takové třešničky na dortu.



To zní skvěle. Co tedy znamená dominance v kvalitě?

Ve Znojmě, o kterém jsme již dnes hovořili, probíhá každoročně před Slavnostmi okurek největší oborové srovnání tuzemských nakládaných okurek v několika kategoriích. Nezávislou porotu soutěže „Královská okurka ZNOJMO“ tvoří odborníci čtyř univerzit, senzorici a profesní odborníci. A s hrdostí můžeme jako efko konstatovat, že se nám daří opakovaně vítězit!



A které jsou nejlepší?

Ty, které si zamilujete! Jednoduše vyzkoušejte a vyberte si své NEJLEPŠÍ. Ve výhře od nás budou všechny!



Odpověď na soutěžní otázku najdete na: www.efkocz.cz

Zdroj: efko cz s.r.o.O co se soutěží:

Společnost efko cz se rozhodla rozdat své výrobky těm, kteří najdou na www.efko.cz správné odpovědi a zkusí vyhrát. Ze všech správných odpovědí náhodně vybereme pět výherců, kteří obdrží koš lahodných výrobků od společnosti efko cz.