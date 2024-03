Ovocňák - jen ovoce a zelenina z vlastních sadů, bez přidaných nesmyslů.

Ovoce a zeleninu pro své produkty pěstují, zpracovávají a vyrábějí z něj přímo na vlastní farmě mošty, pyré a svačinky, které milují děti i rodiče. A nevyrábějí na farmě ledajaké - v roce 2022 byla jejich Farma Beckov vyhlášená BIO farmou roku! To je Ovocňák, značka, kterou založila rodina Kořínkových už v roce 2011 a od té doby rozšiřuje sortiment o neotřelé ovocné mňamky.

Všechny produkty Ovocňáku jsou čistě přírodní, šetrně zpracované a bez chemických konzervantů. Poslední roky dokonce pochází velká část ovoce z vlastních sadů.. Co si nepěstují sami, to odebírají od místních pěstitelů, které osobně znají. „Zpracováváme jen lokální ovoce a zeleninu protože věříme, že máme konzumovat to, co u nás vyroste a sklízí se v plné zralosti. Navíc můžeme přímo kontrolovat kvalitu surovin, které používáme,” vysvětluje filosofii Ovocňáku jeho obchodní ředitel Tomáš Kořínek mladší.

Nyní mají v sortimentu na omezenou dobu velikononční nadílku, kterou budete chtít, aby děti jedly třeba každý den a děti nebudou proti.

Velikonoční bonbon

Pokud chcete dětem nadělit opravdu zdravou koledu, zkuste tento Ovocňákův bonbon. Ten totiž klame tělem. Ve skutečnosti se jedná o balení, které jako bonbon vypadá, ale skrývají se v něm ovocné plátky - pět nejoblíbenějších příchutí Ovocňákových svačinek, které neobsahují nic jiného než ovoce.

Na ovocnak.cz ho koupíte za 75 Kč.

Velikonoční dárkový balíček

Nebo koledníkům můžete dát nadílku tekutou v podobě velikonočního dárkového balíčku. V něm děti najdou nejoblíbenější kapsičku Ovocňákova moštu, nejoblíbenější pyré a k tomu stavebnici z Ovovíček. Stavebnice je specialitou Ovocňáku - víčka jeho kapsiček jsou zároveň dílky stavebnice a děti tak mohou při pití rozšiřovat počty dílků. Protože víčko není odpad, víčko je hračka!

Koupíte na www.ovocnak.cz za 99 Kč.

Věřte, že zdravá koleda plná vitamínů udělá dětem stejnou radost jako čokoládový zajíček a vy nemusíte mít špatné svědomí, že jste dětem dopřáli bohatou nadílku. Produkty Ovocňáku obsahují pouze přirozeně se vyskytující cukr, tedy žádný přidaný a ani žádné další nesmysly. Jen příroda vylisovaná, pasírovaná nebo sušená tak, abyste si ji vy i vaše děti mohli dopřávat kdykoliv a kdekoliv.

Nápovědu k soutěži a celou nabídku produktů včetně těch velikonočních najdete na e-shopu Ovocňáku na adrese https://eshop.ovocnak.cz.

Zdroj: Ovocňák s.r.o.Ze všech správných odpovědí vylosujeme pět výherců, kteří se mohou těšit na balíček produktů v hodnotě 1000 Kč.