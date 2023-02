Patříte mezi biatlonové fanoušky? Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte oblečení české biatlonové reprezentace nebo balíček oblíbených produktů Májka od Hamé. Mimochodem, paštiky jsou rychlou a chutnou svačinkou při zimních pěších túrách do hor nebo výletech na běžkách. Stačí prostě odtrhnout víčko a mazat.

Foto: Orkla Foods Česko a Slovensko a.s.

Paštiky jsou součástí našeho života. V dětství jsme je dostávali ke svačině nebo k večeři a neodoláme jim ani jako dospělí. Je jasné proč. Chuť, která nás vždy vtáhne zpět do dětských let. V Česku mají paštiky tradici především díky Májce od Hamé, která se v závodech na Moravě vyrábí již více než padesát pět let. „Věci, které milujeme, se nemají měnit. Dnešní Májka navazuje na tradiční paštiky, které známe z dob minulých. Má stejnou chuť, která nám připomíná dětství,“ dodává Michala Kadlecová, produktová manažerka společnosti Orkla Foods Česko a Slovensko.

Zatímco chuť Májky a paštik obecně zůstaly stejné, výrazně se změnily obaly. Na horských túrách už není nutné otevírat konzervy a po zbytek výletu s sebou tahat neskladné prázdné plechovky. Aluminiová víčka jsou praktická – stačí zatáhnout, otevřít a mazat. Mezi nejoblíbenější zimní aktivity Čechů lyže a běžky. Právě proto Májka od Hamé již desátým rokem podporuje český biatlonový tým. „Z biatlonu se v naší zemi stal fenomén. Vždyť přímé přenosy Světového poháru u nás sleduje víc lidí než zápasy ve skupinách letošního mistrovství světa ve fotbalu. Jsme rádi, že můžeme biatlon podporovat,” doplňuje Michala Kadlecová.

Ze všech správných odpovědí vybereme náhodně 3 výherce, kteří obdrží balíček s oblečením české biatlonové reprezentace /mikina + čepice/ a balíček produktů.