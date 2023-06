K výletu na západ Čech - do Rokycan - láká místní Hotel Corso. Hotel restaurant je situován do klidné pěší zóny historického jádra města, které bylo vyhlášeno městskou památkovou zónou. Kromě příjemného a kvalitního ubytování tu najede také vyhlášenou rodinnou restauraci.

Hotel Restaurant Corso Rokycany | Foto: archiv Hotel Corso Rokycany

RESTAURANT CORSO

Hotel Corso se pyšní rodinnou restaurací, která je od roku 2016 rozšířena i o předzahrádku. V kuchyni kladou důraz na tradiční receptury, ale i přesto si zde vyberete i z nabídky mezinárodních specialit. Majitelé jsou rádi, když se k nim spokojení zákazníci vracejí, proto jídelní lístek zpestřují speciálními nabídkami, které připravují ze sezónních surovin. Váš gastronomický zážitek můžete umocnit výběrem z vinného lístku. Naleznete na něm vína od několika českých a moravských vinařů převážně z malých vinic.

TROCHA HISTORIE RODINNÉ FIRMY…

Tohle místo má svůj příběh, který se začal psát v roce 1991 na Hradčanech. Naše rodina se rozhodla každý den připravovat 100 až 150 obědů pro místní obyvatele… V té době se okolo Rokycan stavěla nová dálnice, takže zájemců o obědy bylo nepočítaně. Jenže pronájem restaurace Na Hradčanech nám končil a my se rozhlíželi, co dál.

Přišel návrh na pronájem prostor v centru města. Šli jsme do toho, vybudovali zázemí a začali jsme servírovat čínskou kuchyni. Tento plán vyšel nad očekávání, měli jsme plno. Jenže i tady nám po čase končil pronájem. Nakonec padlo rozhodnutí celý dům koupit. Z čínské kuchyně jsme pomalu přešli na českou. Vedle restaurace jsme zřídili prodejnu zeleniny, která nám pomáhala splácet úvěr. Nejprve byla v průjezdu, později v prostorách vedle restaurace. V roce 1997 jsme přijali prvního zaměstnance! Dodnes si pamatuji na paní Libušku, která k nám nastoupila jako servírka. V té době se Corso začalo rozvíjet jako rodinný podnik. V roce 2003 došlo na stavbu hotelu, která trvala rok a dala našemu podniku jeho dnešní podobu. V průběhu let jsme vyzkoušeli i italskou kuchyni a pizzu, ale v současnosti se opět specializujeme především na česká jídla z kvalitních surovin.

Protože chceme být moderní, rozhodli jsme se v roce 2012 pro celkovou rekonstrukci. Příběh, který na začátku ovlivňoval strach z konkurence má tedy šťastný konec. Rozrostli jsme se o další zaměstnance, postupně jsme interiér restaurace dopilovali do dnešní podoby, soustředíme se také na bohatou nabídku kvalitních vín a prosecca…

Tak to je Corso. Jsme pro Vás v Rokycanech už 30 let a věříme, že nám zůstanete věrní i do další třicítky…

Bohatý výběr se týká i alko či nealkoholických drinkůZdroj: archiv Hotel Corso Rokycany

NAŠE NOVINKY DO DRUHÉ TŘICÍTKY…

V tomto týdnu, kdy hotel Corso slaví 30. narozeniny, je jídelní lístek zpestřený také o dobové „retro“ speciality, na kterých si pochutnávali hosté před třiceti lety.

Zlatým hřebem oslav 30. narozenin Hotelu Corso bude páteční Retro párty. Koná se v pátek 9. června 2023 od 18:00 hodin, a kromě bohatého rautu nabídne také tanec a zábavu v retro stylu. Vstupné na tuto akci činí 699,- Kč.

30. narozeniny jsou pro nás důvodem pro zavedení několika změn. Absolutní novinkou je, že se od letošního ledna můžete v Corsu i nasnídat. Snídaně probíhají jako brunch mezi 8 a 11 hodinou. Těšit se můžete například na vejce Benedikt, krémová vajíčka na kváskovém chlebu nebo francouzský toast s ovocem.

Snídaně v hotelu CorsoZdroj: archiv Hotel Corso Rokycany

O oblíbené polední menu vás nepřipravíme. Je pro vás připravené od 11 hodin do vyprodání zásob. V nabídce bude vždy polévka a čtyři hlavní chody. Během snídaně i oběda můžete ochutnat naše domácí dezerty s novým sortimentem káv. Specialitou bude filtrovaná káva.

Od 16 hodin přecházíme do večerního menu. To se skládá z menších jídel, která perfektně ladí s naší nabídkou vín a prosecca, ale i z větších pokrmů ideálních k vydatné večeři. Pokrmů bude v nabídce méně, ale věřte, že se budeme soustředit hlavně na kvalitu a čerstvost surovin a jejich pravidelnou obměnu.

Milovníci koktejlů, pozor! V rámci odpoledních happy hours v Corsu dostanete ke svému drinku druhý zcela zdarma.

Sezónní nabídku, termíny ochutnávek vín a prosecca a další novinky budeme pravidelně sdílet na našich sociálních sítích a novém webu.

Věříme, že se vám Corso v novém bude líbit a těšíme se na další společné gurmánské zážitky.

Samozřejmostí je i výborné pivoZdroj: archiv Hotel Corso Rokycany

HOTEL CORSO

Samotný hotel disponuje šesti pokoji. Jedním jednolůžkovým, dvěma dvoulůžkovými a třemi prostornými apartmá. Celková kapacita hotelu je 22 lůžek. Vkusné prostředí hotelu poskytuje útulné zázemí pro rodiny s dětmi i rekreační hosty během celého roku. Pokoje mají vlastní koupelnu se sprchovým koutem a sociálním zařízením. Dále disponují minibarem, pohodlným nábytkem, televizí se satelitním příjmem a bezplatným bezdrátovým připojením k internetu. Na přání hostů zajistí hotel návštěvu plaveckého bazénu, tenisové kurty, vyjížďku na koních či vyhlídkový let. Domácí mazlíček je povolen. K hotelu patří i uzavřené parkoviště s garáží pro kola nebo motorky.

Nápovědu najdete na www.hotel-corso.cz

Zdroj: Hotel Corso RokycanyHOTEL RESTAURANT CORSO ROKYCANY, Palackého 175,

337 01 Rokycany, Střed

www.hotel-corso.cz

E-mail: ubytovani@hotel-corso.cz Telefonní číslo: +420 731 510 511

Ze všech správných odpovědí vybereme 3 výherce, kteří se mohou těšit dle vylosovaného pořadí na hodnotné ceny dodané u příležitosti 30. narozenin Hotelu Corso.

1. místo: Poukaz v hodnotě 2 600,- Kč na ubytování na jednu noc pro dvě osoby (dvoulůžkový pokoj) včetně večeře.

2. místo: Poukaz v hodnotě 1 500,- Kč na ubytování na jednu noc pro dvě osoby (dvoulůžkový pokoj).

3. místo: Poukaz v hodnotě 1 000,- Kč na večeři dle vlastního výběru.