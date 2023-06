Majitelé firmy Cyklo Vondráček s.r.o. se těší ze stále rychlejšího návratu na trhu s koly do situace před Covidem. Situace s koly za doby pandemie nebyla úplně nejlepší. Kol bylo na výběr málo, ale to se den ode dne podle Romana a Tomáše Vondráčkových lepší. Dnes už se plní konečně i e-shop, regály a zákazníků opět přibývá. Majitelé jsou sami rádi, že je z čeho vybírat a zákazníkům mají co nabídnout.

Prodejna SPECIALIZED | Foto: Cyklo Vondráček

Přišel s něčím novým na trh Specialized?

Za zmínku určitě stojí model Specialized Vado. Na trhu již bylo k dostání, ale jeho nová podoba je novinkou konce loňského roku a určitě má co nabídnout. Jde o trekingové kolo, které dostalo nový facelift. Je hodně podobné loňské novince Teru zatímco Vado je víc rekreačnější. Novinkou tohoto roku je ale Specialized Tero X. Toto kolo je celoodpružené, avšak oproti modelu Levo je svou geometrií a vzhledem více rekreační a s výbavou, jejíž nedílnou součástí jsou třeba blatníky a nosič.

Specialized nelení. Vymýšlejí se nové aktualizace?

Přestože Specialized přišel na trh pro letošní sezónu zatím jen s jednou novinkou neznamená to, že by na svých kolech dále nepracovali. Věnují se například aktualizacím v aplikaci Mission Control, přes kterou lze své kolo ladit. Zvýšili životnost baterie tím, že si lidé mohou nově nastavit nabíjení elektrokola jen do 80 %, což je ideální pro zdraví baterie. Jestliže člověk ví, že jede jen kratší vzdálenost a za svou jízdu nevybije celou baterii, je to tak pro kolo mnohem zdravější.

Rozrůstá se Vaše nabídka sortimentu?

Ano, v Plzni je prodejna věnovaná výhradně značce Specialized, ale nově jsme navázali spolupráci s dalšími značkami. Rozrostli jsme se například o značku Cannondale, všichni si určitě vybaví model Scalpel. Dále stojí za povšimnutí značky GT, Bulls, nebo NS Bike, kterou máme zatím čerstvě. Když srovnáme poměr cena/výkon, je velkou konkurencí všem značkám na trhu musíme říct. Značka Specialized v našich prodejnách ale stále převládá.

Jsou i nějaké novinky v dětské nabídce?

Nově máme také větší výběr dětských kol v různých cenových kategoriích, například Woom, Rascal nebo model Jett od Specilaized. Jsou stále více oblíbená lehká dětská kola, kdy se dítě soustředí jen na jízdu a nepere se s kolem. Je to pro děti, a nejen pro ně mnohem pohodlnější.

Elektrokola čelí stále větší popularitě. Čím si to vysvětlujete?

Elektrokola jsou stále a stále oblíbenější. Výše zmíněné značky se také věnují elektrokolům. Už tomu není tak, že na elektrokolech potkáte jen starší generaci. V dnešní době si i mladí lidé pořizují takové kolo, ať třeba na dojíždění do práce, nebo jen proto, že by na klasickém kole, tak často nevyjeli, ať už z jakéhokoliv důvodu. I my s bratrem se občas rádi svezeme na elektrokole.

„Závěrem bychom chtěli říct, že určitě všechny zákazníky rádi uvidíme, ať už se přijdou jen podívat co je nového, nebo si něco pořídit,“ dodávají bratři Vondráčkové.

Nápovědu najdete na www.cyklo-vondracek.cz

Ze všech správných odpovědí vybereme 3 výherce, kteří vyhrávají dle vylosovaného pořadí:

Zdroj: Cyklo Vondráček s.r.o.1. Helma Specialized Tactic 4 dovgry M 2022 - cena 3 400 Kč

2. Helma Kellys Dare 018 green M/L - cena 1 290 Kč

3. Helma Kellys Dare 018 pink M/L – cena 1 290 Kč

Foto zleva: Helma Specialized Tactic 4 dovgry M 2022, Helma Kellys Dare 018 green M/L, Helma Kellys Dare 018 pink M/LZdroj: Cyklo Vondráček

