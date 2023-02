Za zábavou i adrenalinem do Pitlandu!

Foto: pitland.cz

Přemýšlíte, kam během zimy vyrazit za jedinečnými zážitky, užít si spoustu zábavy, získat novou zkušenost, a hlavně nemuset řešit zimní, mrazivé počasí? Přinášíme vám skvělý tip! Objevili jsme pro vás jedinečný zážitek v pravém slova smyslu! Jedinečný zážitek je totiž přesně to, co nabízí pražský Pitland, speciální krytá hale na Zličíně, kde si užijete jízdu v jedné stopě bez ohledu na věk, zkušenosti, papíry na motorku, a především bez ohledu na počasí! Co byste řekli na trochu akční, lehce sportovní až adrenalinovou zábavu, která je určena opravdu pro každého, včetně dětí nad 150 cm?

JEDINEČNÝ ZÁŽITEK V PITLANDU

Jedinečný zážitek je nejen název produktu, ale přesně to, co zde zažijete. Pokud hledáte zpestření, nový nezapomenutelný zážitek a zkušenost, jste na správném místě! Jedinečný zážitek je koncipován tak, aby v sobě kombinoval trochu akční zábavu a adrenalin, a přitom byl bez jakéhokoli rizika.

Navíc, pokud vás někdy motorky lákaly, ale nikdy už jste nenašli odvahu, odhodlání nebo nezbyl čas, ať už ze strachu či předsudků, že velké a silné motorky asi nebudou značka ideál, bude pro vás Pitland to pravé.

Právě proto vznikl jedinečný produkt, pojmenovaný výstižně „Jedinečný zážitek“. Jedná se o hodinovou jízdu v Pitlandu, kdy se cenu podařilo stlačit na naprosté minimum, a navíc Pitland zážitek doplnil ještě o své nejlepší instruktory a půjčení kompletní moto výbavy! A to už je pořádná porce bonusů, co říkáte?

Zdroj: pitland.cz

CO ZAŽIJETE?

Během 60 minut Jedinečného zážitku spolehlivě poznáte, jak chutná jízda v jedné stopě. Naučíte se takzvaně zkrotit ePit, rozjet se i bezpečně zastavit, zatáčet, vstřebáš zásady správné jízdy v jedné stopě, včetně nejideálnějšího posezu a držení těla. A na závěr si zařádíte na speciálním halovém okruhu a třeba si i užijete radost z předjetí kamarádky či přítele nebo kolegy.

Celou hodinu budete jezdit na malých a lehkých elektrických motorkách, které se ovládají automaticky, jen za pomocí plynu a brzdy a zvládne je opravdu každý - dítě nad 150 cm, junior, teenager i člověk bez jakýchkoli zkušeností, který nikdy nesděl ani na skútru.

Zdroj: pitland.cz

CO NA VÁS ČEKÁ?

Zažijete nejen hodinové ježdění v Pitlandu, ale také vám zapůjčí kompletní moto výbavy, od helmy a kukly přes moto kombinézu a rukavice až po boty, a samozřejmě zážitek zahrnuje i pomoc, instruktáž a péči přátelských instruktorů. Nic neřešíte, jen se necháte instruktory vést a užíváte si. Třeba první pocity z jízdy v jedné stopě, postupné zvládnutí moto dovedností i radost z posunu a zrychlení na dráze nebo zážitek ze zcela nové akční aktivity plné zábavy a lehce adrenalinových prvků.

Jízdu je možné kdykoli ukončit a stejně tak si případně i dokoupit další hodiny nebo jízdy na trati.

Zažijte zimu konečně správně akčně a zábavně, získejte plno nových zážitků, dojmů a zkušeností, a hlavně si nedělejte vrásky z počasí. A pozor! Pitland je jediný projekt svého druhu na světě. Tak proč si neužít náš český unikát, navíc, když jej máme přímo na pražském Zličíně?

Zdroj: pitlandNápovědu hledejte na www.jedinecnyzazitek.cz

Ze všech správných odpovědí vybereme náhodně 3 výherce, kteří obdrží voucher na jedinečný zážitek v Pitlandu pro 2 – 3 osoby.

Zdroj: pitland.cz