Co mají společného anakonda Žiži, slon Fredy, kočka Týna a bývalý cirkusový pes Ruda?

Foto: cattacan.cz

A vtipálek Tonda a jeho mladší sestřička Kamilka? Zamilovali si Zahradnictví u Přítele. Kouzelné místo plné barev a vůní, které patří panu Příteli. Vůbec to neumí s lidmi, ale o to víc mu to jde s rostlinami. Ty jako by mu chtěly dělat radost a jen pro něj růst, kvést i dozrávat. V zahradnictví je mini les a mini prales a taky skleníky a malý sad a hlavně spousta radosti, legrace… a taky lásky.

Nápovědu hledejte na www.cattacan.cz

Ze všech správných odpovědí vybereme 5 výherců, kteří se mohou těšit na knihu Zahradnictví u Přítele.

Zdroj: cattacan.cz