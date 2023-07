Léto, láska a sex k sobě neodmyslitelně patří. Prázdniny jsou totiž obdobím dovolených a lidé mají mnohem více času na svůj protějšek. Díky prosluněným dnům se zvyšuje chuť zkoušet nové věci a prožívat nová dobrodružství.

To potvrzují i různé průzkumy, dle kterých se více než polovina české populace v létě cítí šťastnější a plná energie. Kromě toho má více než pětina lidí mnohem vyšší sexuální apetit a myslí na to, jak svůj milostný život okořenit. Patříte mezi ně? Níže přinášíme několik tipů, jak na to.

Tip 1: Užijte si erotiku na cestách

Nevinný flirt, sex na jednu noc nebo náruživé orgie můžete zažít třeba v Thajsku, Buenos Aires nebo v Číně. Dalšími vyhlášenými destinacemi jsou Japonsko a jejich love hotely nebo karneval v Rio de Janeiru.

Tip 2: Navštivte nudistické pláže a vesnice

Pokud patříte mezi nudisty a naturisty, v Itálii (pláž Santa Maria u Forte dei Marmi), Chorvatsku (kemp Koversada), ale i v Česku (jezero Lhota) najdete pár pláží, které zároveň patří i mezi jedny z nejhezčích.

Tip 3: Jak na letní milování s partnerem

V nádobě s ledem si nemusíte chladit jen láhev šampaňského – zkuste ji použít na ochlazení erotických hraček nebo mezi kostky ledu na chvíli zanořte tubu s lubrikantem. Samotný led v sáčku poslouží k mrazivě vzrušující erotické masáži. Menší kousky ledu, případně i ledovou tříšť pak skvěle využijete i při orálním sexu nebo foukání.

Tip 4: Experimentujte

Pravidelně zkoušejte různé erotické pomůcky, ale i nové sexuální polohy nebo místa. Trendy jsou párové pomůcky nebo tlakové vibrátory. Až do konce léta lze dokonce využít speciální 20 % slevu na TOP 50 letních bestsellerů.

