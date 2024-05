Ať už patříte mezi milovníky lázeňských pobytů či jste jejich kouzlo ještě neobjevili, máme pro Vás příležitost vyhrát oblíbené ayurvédské masáže v resortu Reitenberger v Mariánských Lázních.

Foto: archiv Reitenberger Spa Medical

Reitenberger Spa Medical se nachází v západních Čechách, ve městě Mariánské Lázně, které je součástí tzv. "lázeňského trojúhelníku". Město bylo zařazeno do seznamu UNESCO Great Spa towns of Europe a v loňském roce získalo jako teprve 6. oblast v České republice status „klimatických lázní“. Byla tak oficiálně prokázána kvalita zdejšího klimatu, která může být využívána k léčení plicních nemocí, ale i jako skvělá prevence některých chorobných stavů. Jedná se tak o světový unikát, neboť kromě léčivého klima mají Mariánské Lázně i zbylé tři léčivé zdroje a to minerální vody, rašelinu i zřídelní plyn. Tohle nikde jinde ve světě nenajdete!

Poloha resortu Reitenberger je přímo nad hlavní lázeňskou kolonádou a Pavilonu Křížového pramene. Budova byla postavena v 19. století a traduje se, že v ní sídlil zakladatel města opat Kašpar Prokop Reitenberger, po kterém nese svůj název. V prostorách se štukovými stropy a kachlovými kamny, kde měla být opatova hlavní kancelář, se dnes nachází jeden z apartmánů, ve kterých se u nás můžete ubytovat. Zatímco někteří hosté ze svých oken a balkonů obdivují atmosféru kolonády, další se kochají pohledem do lesa – Mariánské Lázně jsou součástí Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Přestože se nacházíme v samotném lázeňském centru města, přímo na zadní část budovy navazuje panenská příroda.

Zdroj: archiv Reitenberger Spa Medical

Naší hlavní snahou je poskytovat vysoce kvalitní lázeňskou péči společně s rehabilitačními i wellness službami. V našem domě na Vás čeká více než 60 různých terapeutických, rehabilitačních či relaxačních procedur, které provádějí profesionální a certifikovaní lékaři, fyzioterapeuti a odborníci. Už více než dva roky nabízíme našim hostům ayurvédské procedury, které poskytují naše terapeutky ze Srí Lanky a Filipín. Od května rozšířili náš ayurvédský tým i kuchaři z Filipín, kteří se budou specializovat na přípravu tradiční ayurvédské kuchyně, čímž bychom rádi našim hostům nabídli unikátní kombinaci tradiční ayurvédské péče v lázeňském prostředí.

Zdroj: archiv Reitenberger Spa Medical

V nabídce máme krátkodobé i dlouhodobé pobytové balíčky, které cílí buď odpočinek a relaxaci, nebo jsou zaměřené na rehabilitaci pohybového aparátu či respirační obtíže. Součástí dlouhodobých pobytů je i konzultace s doktorem. Na základě této konzultace pak vybíráme nejvhodnější terapie, abychom našim klientům co nejlépe pomohli s jejich zdravotními problémy. V rámci lázeňských pobytů mohou naši hosté využít pitné kúry, kdy jsme si nechali přivést jeden ze zdejších léčivých pramenů přímo k nám do budovy.

Nápovědu a další informace najdete na https://www.reitenberger.cz/

Ze všech správných odpovědí vylosujeme 3 výherkyně/ výherce, kteří se mohou těšit na ayurvédské masáže - Shirodhara, Pindasvedan a Abhyanga v lázeňském resortu Reitenberger Spa Medical.