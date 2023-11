Nechte se při letošním vánočním pečení inspirovat společností Probio, která patří mezi největší české výrobce a dodavatele mouk a směsí v bio kvalitě. Vánoční recepty Probio přinesou do vaší rodiny radost a užijete si je i s těmi nejmenšími. Dobroty z bezlepkových surovin ocení hlavně ti, kdo trpí potravinovými intolerancemi nebo chtějí do svého svátečního jídelníčku zařazovat zdravější varianty mlsání.

Foto: probio.cz

Pečení cukroví může být skvělým způsobem, jak si atmosféru nejkrásnějších svátků v roce užít se svými nejbližšími. Každá rodina má své tajné recepty a tradice, které předává z generace na generaci, a právě zde tkví část kouzla Vánoc. Proč ale nezkusit nové recepty se zdravějšími ingrediencemi? I cukroví lze připravit v odlehčené, zdraví prospěšné podobě. Kvalita surovin, které použijete, hraje klíčovou roli ve výsledku. Proto je vhodné zařadit mouku, máslo, mléko, vejce a další potřebné suroviny ideálně v bio kvalitě. Místo cukru přidejte více mandlí, ořechů, banánů, kakaa či rozinek. Ty dodají vašemu cukroví výbornou chuť a učiní z něj dobrotu, skoro jako od babičky.

Novinkou letošních Vánoc jsou Energy kuličky z pohankových otrub. Jsou skvělým zdrojem energie a bílkovin během celé zimy, pohanka patří mezi tzv. zahřívací potraviny. Stačí vám k tomu pohankové otruby, mléko, kešu oříšky, ovesné vločky, chia semínka, kakao a pár dalších okořeňujících přísad, které najdete v našem vánočním receptu.

Rádi bychom vám také s hrdostí oznámili, že e-shop Probio.cz získal prestižní ocenění na Heureka.cz, kde byl ohodnocen 5 hvězdičkami a dosáhl 100% spokojenosti zákazníků. Tímto vám garantujeme, že naše produkty jsou nejen kvalitní, ale také spolehlivé. „Ověřeno na Heureka.cz.“

Široká nabídka produktů Probio je dostupná na e-shopu https://www.probio.cz/.

Vánoční recept od Probio

Energy kuličky s pohankovými otrubami

Novinkou letošních Vánoc jsou Energy kuličky z pohankových otrub. Jsou skvělým zdrojem energie a bílkovin během celé zimy. Pohankové otruby jsou nový výrobek PROBIO, který vás překvapí vysokým podílem komplexních bílkovin 35 g i vlákniny 10 g na 100 g otrub. Na výrobu je použita česká pohanka zpracovaná v bio mlýně ve Starém Městě pod Sněžníkem. Jsou bezlepkové, zahřívací a navíc jak pro vegany, tak pro nevegany výborným zdrojem bílkovin.

Suroviny na cca 20 kuliček:

50 g pohankových otrub Probio

100 ml rostlinného mléka (např. rýžového)

50 g kešu ořechů Probio

4 vypeckované medjool datle (80 g), popř. měkké švestky

40 g jemných ovesných vloček Probio

30 g kokosového tuku Probio

20 g chia semínek Probio

20 g strouhaného kokosu Probio + na obalení

10 g kakaa Probio

Postup:

Pohankové otruby zalijte rostlinným mlékem, promíchejte a misku zakryjte fólií. Nechte při pokojové teplotě odležet alespoň 3 hodiny. Můžete nechat i přes noc v lednici. Kešu ořechy namočte na 3–4 hodiny do studené vody. Do food procesoru vložte namočené otruby, scezené kešu ořechy, datle, ovesné vločky, kokosový tuk, chia semínka, kokos a kakao. Mixujte, dokud se ingredience nepropojí. Během mixování setřete z okrajů nádoby. Hotovou směs uložte na 2 hodiny do lednice. Po vychlazení tvarujte mezi dlaněmi kuličky. Obalujte v kokosu nebo oříšcích. Skladujte v krabičce v lednici. Spotřebujte do 5 dní.

Ze všech správných odpovědí vybereme 3 výherkyně/ výherce, kteří se mohou těšit na dárkové balení na vánoční pečení od společnosti Probio.