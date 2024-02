Mocné nástroje neverbálního vyjadřování. Víte, které to jsou a jak je používat?

Rozdílnost mužů a žen se projevuje neustále, ne nadarmo se říká, že jsou každý z jiné planety. Ačkoliv se v dnešní době mnozí snaží tyto odlišnosti vymazávat, stále zde jsou a je to dobře. Obecně vidíme rozdíly ve stylu oblékání, komunikace, přístupu k životu či problémům a mnoha dalších sférách. Pojďme se ale dnes zaměřit jen na malou část související s neverbální komunikací.

Osobnost člověka často daleko více poznáte díky jeho neverbálním projevům než prostřednictvím toho, co říká a jak mluví. Možná vám nyní vyvstanou na mysli gesta, způsob chůze, případně styl oblékání, jenže ke svému okolí promlouváme i například výběrem doplňků či vůní. Takový parfém je po staletí považován za neviditelný doplněk, ovšem s neskutečnou silou.

Pánové, ukažte i beze slov, kým jste

Výběr vůně je proto zásadní, a to jak pro ženy, tak také muže. Jedná se o formu sebevyjádření, která může zvýšit osobní přitažlivost a zanechat v ostatních nezapomenutelnou stopu. Pánové zpravidla parfémy příliš neřeší a vezmou, co je při ruce, někteří spoléhají pouze na přirozený odér. Dělají však chybu, protože vůně se může stát jejich tajnou zbraní. Každá je jedinečným podpisem, sděluje, kým jste a čemu věříte. Při výběru však mějte na paměti také to, že stejný parfém voní na každém těle jinak, navíc se vůně vyvíjejí. Vlastně je to podobné jako u lidí, není vždy dobré dát pouze na první dojem.

Jednotlivé tóny se v parfémech doplňují a vyprávějí určitý příběh. Vždy si proto rozmyslete, co chcete vyprávět. Například toaletní voda ECLAT Toujours Intensité od Oriflame představuje jakési vyznání lásky. Je mužná, ale zároveň také romantická, oceníte ji tedy při schůzkách s dámou vašeho srdce. Lehká ostrost černého pepře zjemněná pelargónií vonící po kombinaci růže a máty naladí romantickou notu, akord kůže rostlinného původu vyzdvihne mužskou sílu a olej z pačuli svými sladce-zemitými tóny a afrodiziakálními účinky probudí smysly.

Každá žena ví, jak zanechat dojem

Ženy znají a využívají sílu vůní daleko lépe než muži. Moc dobře od pradávna vědí, že čich je mocný smysl. Stačí ucítit určitou vůni a vybavíme si osobu či vzpomínku. Módní ikona Coco Chanel dokonce říkávala: „Žena, která nepoužívá parfém, nemá budoucnost.“ Věřila totiž v důležitost trvalého dojmu a nalezení vlastní charakteristické vůně. Což ovšem neznamená, že byste si nemohla občas zaexperimentovat podle nálady či situace. Chcete-li kupříkladu omráčit svého vyvoleného, zaútočte i na jeho smysly vůní, která v každé kapce ukrývá ženskost, eleganci a lásku. Toaletní voda ECLAT Amour Intensité od Oriflame je k tomu jako stvořená. Zahalí vás do smyslného hávu lipového květu, tóny upcyklovaného cedrového dřeva doslova hladí, vanilka otevírá hřejivou náruč a jiskřivost dodává mandarinka. Toto spojení je příslibem nekonečné lásky.



Toaletní vodu ECLAT Amour Intensité 50 ml zakoupíte za 880 Kč a toaletní vodu ECLAT Toujours Intensité 75 ml zakoupíte za 880 Kč. Oba zakoupíte přímo na www.oriflame.cz. Švédská firma se neustále zaměřuje na zvyšování udržitelnosti svých výrobků, nových i stávajících. Příkladem jsou složky přírodního původu, certifikace třetích stran, snižování množství plastů v obalech nebo obaly obsahující recyklované sklo nebo plast. I v rámci výrobního procesu a chodu společnosti se značka globálně snaží o udržitelnější nakládání s odpady. Oriflame svým vytrvalým úsilím v oblasti udržitelnosti a inovací udává směr k udržitelnější budoucnosti kosmetického průmyslu. Komplexním přístupem k udržitelnosti společnost zlepšuje svoji ekologickou stopu, i stopu svých zákazníků. Společnost myslí na ochranu vodních zdrojů i lesů. Míří cestou nízkouhlíkové ekonomiky pro udržení zdravého klimatu a snaží se komunikovat udržitelné kroky také veřejnosti

