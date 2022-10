Za značkou By Re.La stojí jedna nadšená, odhodlaná a vytrvalá žena - Renata Langová.

Foto: Renata Langová

Kdy to všechno začalo?? To už je nějaký ten rok zpět, kdy jsem v hlavě nosila nápad na vlastní kolekci sportovního oblečení a plavek.

Miluji sport i módu a chtěla jsem hezké, padnoucí střihy. Protože i u sportu potřebujeme dobře vypadat :-)

Chtěla jsem se do toho hned pustit. Hledala jsem možnosti, jak začít v oboru o kterém jsem toho moc nevěděla a hledala a hledala…a?

Tak nějak jsem nenašla nikoho, kdo by byl tak stejně odhodlaný, nadšený a hlavně zapálený do práce jako já. Někoho, kdo by do toho chtěl jít se mnou.

Řekla jsem si, že se to prostě naučím a ušiji si to sama. A naučila, trvalo to o něco déle, než jsem si myslela - přišlo do toho i něco důležitějšího než práce, má dcera :-) ........... ale na konec…

Je to tu, sen se mi splnil.

A jste tu i Vy. A to znamená, že moje práce, vytrvalost a odhodlání, pustit se do něčeho o čem jsem neměla ani páru, za to stálo.

Vše od návrhu přes střih, ušití, vystavení - moje práce. Šiju z kvalitních materiálů, vše je česká výroba.

