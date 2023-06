Na pražském Chodově vyrostla nová atrakce. Galaxie barev láká návštěvníky na interaktivní výstavu plnou digitálního umění.

V pražském obchodním centru Westfield Chodov vznikla nová zábavní zóna pro celou rodinu s názvem Galaxie Barev, která svým vzhledem připomíná nekonečný vesmír plný hypnotizujících barev a zářivých světelných efektů. Na ploše 1 225 metrů čtverečních návštěvníci naleznou nejen největší robotickou show svého druhu na světě, ale také prostory plné interaktivního umění, které si sami mohou dokonce vyzkoušet.

Návštěvníci mohou na vlastní kůži zažít vesmír prostřednictvím velkého množství chodeb, místností a instalací, které podněcují k fantazii nejen malé, ale i velké diváky a aktivně je zapojují do tajů interaktivního umění. Dohromady se zde přitom nachází 600 metrů čtverečních zrcadel a 250 milionů pixelů. Jeden z unikátů, který zde najdete, představuje největší robotická show svého druhu na světě, kde uvidíte dva roboty v zrcadlovém sále držící televizory. Interaktivita celé expozice je to, co nadchne nejen velké, ale především i malé návštěvníky. Mezi další instalace patří například kaleidoskop v nadživotní velikosti, do kterého je možné vstoupit, zrcadlový tunel s barevnou řekou nebo obrovské šestihranné LED televize ve tvaru krychle, které mají úhlopříčku přes tři metry.

S projektem, na kterém dohromady spolupracovali stovky lidí včetně grafiků, IT specialistů a programátorů, má jeho majitel velké plány. Podobný koncept by se mohl totiž v budoucnu uchytit také v zahraničí, kde si zástupci obchodních center dobře uvědomují, že zákazníkům v dnešní době nestačí jen obchody a lákají je tak na další podobně zajímavé atrakce, jako je tato.

Zdroj: Svět medúz s.r.o.

