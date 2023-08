Problémy se spánkem, jeho kvalitou, usínáním nebo přímo nespavost dovedou čas od času potrápit každého z nás. Zejména v čase blížícího se podzimu však mnohdy nabírá na intenzitě jejich četnost. Vracíme se po dovolených do práce, čeká nás řada povinností, a do toho blížící se podzim a nejhektičtější období roku, prostě stresové období se vším všudy. A právě stres a přemíra povinností, které se nám honí v hlavě dovedou k nespavosti nebo problémům se spánkem zásadně přispět. Vše se ale dá řešit. Poradíme, jak na to!

Foto: Zadavatel

Nespavostí nebo určitou formou problémů se spánkem trpí 20 – 25 % populace. Na vině je dle odborníku řada aspektů. Na prvním místě stres, který výrazně zaměstnává náš mozek a právě neustále se honící myšlenky a nejrůznější katastrofické scénáře v něm kolují i v čase, kdy bychom měli odpočívat, což nám neumožní usnout nebo přinejmenším mít alespoň kvalitní a dlouhotrvající spánek. Dalším aspektem, který se na nespavosti podílí je i forma životního stylu, jako je konzumace těžkých jídel nebo alkoholu před spaním, náročnější fyzická aktivita nebo emoční zátěž ať už v pozitivním nebo negativním slova smyslu.

Pokud tak na sobě zaznamenáváme problémy se spánkem a usínáním nebo poruchu jeho rytmu či kvality měli bychom je včas řešit. Jak na to?

Zklidnění před spánkem

Před tím, než se chystáme do postele bychom měli náš organismus i mozek a myšlenky výrazně zklidnit. Není proto vhodné se věnovat nějaké náročnější fyzické aktivitě nebo přijít z divadla či koncertu plni emocí a snažit se hned usnout. Nejprve se musíme harmonizovat, nechat opadnout emoce a emoční napětí, zklidnit se a naladit se na spánek. Třeba tak, že si dáme vanu, pustíme uklidňující hudbu nebo se jen díváme na noční oblohu a relaxujeme. Bez jakéhokoli přemítání nad tím, co ještě musíme do konce týdne zvládnout nebo jaké povinnosti nás další den čekají. Kvalitnímu spánku a usínání totiž nejvíce pomůžeme právě zklidněním, uvolněním a tím, že necháme odplout všechny myšlenky, které nás tíží a alespoň chvíli si dovolíme nic neřešit.

Večer už jen lehká strava

Dalším faktorem, který náš spánek a usínání může narušit je i naše stravování. Pokud si večer dáme těžké jídlo nebo se vrátíme dosyta najezení z restaurace asi se nám nebude zrovna ideálně usínat. Zde stále platí, že zhruba 2 – 3 hodiny před spánkem bychom už neměli nic jíst a večer obecně konzumovat jen lehčí jídla, která nejsou tučná, těžká a ani smažená. Vhodný pro kvalitu spánku není ani alkohol, který nás naopak dovede emočně nabudit, tak že bude prakticky nemožné hned usnout a pokud už přece jen usneme budeme se v noci budit a o kvalitě spánku nemůže být řeč. Nakonec, ani když večer vypijeme větší množství vody, také pro kvalitu spánku příliš neuděláme, protože nás naopak vzbudí plný močový měchýř a spánek nám tak přeruší.

Usínání do 20 minut

Počítání „oveček“ a násilné vynucování si spánku také není dobrou cestou. Zpravidla by se nám mělo podařit usnout do 20 minut od doby, co ulehneme. Pokud se ale například hodinu převalujeme v posteli, nevíme, co udělat pro to, abychom konečně usnuli a začínáte „počítat ovečky“ je vhodné spíše vstát a dát spánku ještě chvilku čas. Můžeme si přečíst knížku, pustit zklidňující hubnu nebo dát rychlou relaxační vanu nebo sprchu a po chvíli zkusit usnout znovu.

Zdroj: Zadavatel

Přírodní pomoc konopného oleje a kozlíku lékařského

Pokud máme pocit, že se nám spánek nedaří, že každý večer bojujeme s usínáním čím dál více nebo naopak, že sice usneme, ale uprostřed noci se vzbudíme a pak už ne a ne zabrat a usneme nad ránem až vyčerpáním, je rozhodně vhodné tyto stavy řešit. Zapomenout bychom ale měli na veškerou chemii a prášky na spaní a jít čistě přírodní cestou. Můžeme před spaním pít například čaje s obsahem meduňky, která nás dovede zklidnit. Vhodné je svému organismu dodat to nejlepší z přírody, tedy vsadit na sílu bylin a rostlin, které mají na spánek prokazatelný vliv. Jednou z nejúčinnějších přírodních bylin řešící tyto problémy je kozlík lékařský. Ten totiž dovede účinně, a hlavně přirozeně bez jakékoli chemie pomoci s usínáním a navodit a podpořit hloubkový spánek, takzvanou REM fázi spánku, která je pro náš organismus nejzásadnější.

Pokud jej navíc ještě podpoříme dalšími přírodními látkami pozitivně ovlivňující spánek jako je mučenka pletní, který účinky kozlíku ještě umocní, ale i dobromyslem nebo konopným olejem, jenž se pojí v doplňku stravy Spi v klidu české značky EPIDERMA, můžeme mít rychle po problémech. To vše přírodní cestou, která nezatěžuje náš organismus, a naopak přirozeně navozuje spánek a u toho zvládá rovněž regenerovat naše kožní buňky nebo ulevovat i při kožních problémech.

Nápovědu a více informací najdete na www.epiderma.cz; www.spivklidu.cz

Za pomoci obsaženého konopného oleje, kozlíku lékařského, mučenky pletní a dobromyslu napomůžeme našemu organismu k dobrému usínání a kvalitnímu spánku. Spi v klidu dovede organismus dokonale harmonizovat a zklidnit, potlačit stres a nervozitu a pomoci relaxovat. Díky navození přirozeného spánku si budeme moci užívat i hloubkový spánek a takzvanou REM fázi, kdy můžeme skutečně relaxovat a nabrat sílu na další den. Mimo to Spi v klidu pomáhá i při kožních problémech, regeneruje kožní buňky a zklidňuje. To vše 100 % přírodní cestou bez jakékoli chemie, tak, aby působil silou obsažených rostlin a bylin jen v místech a stavech, kde je to žádoucí.

Zdroj: Zadavatel