I problematická kůže může být zdravá a krásná! Víte, jak na to?

Foto: Zadavatel

Pokožka by měla být našim nekrásnějším doplňkem, bohužel však právě přechodové období z léta do podzimu ji zrovna dvakrát nepřeje. Střídání teplot během dne, chladná rána a teplá poledne a odpoledne, přechod z chladného venkovního prostředí do vyhřátých místností a naopak. To vše jsou situace, které její stav pořádně prověří, a co teprve pokud máme problematickou nebo narušenou kůži, bojující například s lupénkou? Jedno z nejzávažnějších kožních onemocnění, na které dosud neexistuje lék jakoby předurčovalo osoby trpící lupénkou chladné měsíce doslova protrpět. Jak se ale ukazuje, i lupénka může být řešitelná, alespoň v té podobě, kdy si pacienti mohou své kožní problémy zmínit a pokožce ulevit. Stačí vsadit na správnou péči!

Proč kůže trpí…

Narušená kožní bariéra

Drtivá většina populace má narušenou kožní bariéru, kvůli níž kůže ztrácí hydrataci a ceramidy a naopak do ní mohou pronikat škodliviny a mikroorganismy, které vyvolávají nebo prohlubují kožní problémy. To pak na pokožce poznáme nejrůznějším svěděním, zarudlou podrážděnou kůží. Výjimkou ale není ani nepříjemně pnoucí a praskající pokožka s drobnými rankami a oděrkami v podobě záděr nebo praskajících rtů či jejich koutků. A co teprve osoby s kožními problémy jako je lupénka nebo ekzémy? Jejich stav totiž ještě zhoršuje úbytek slunečních paprsků, chladné počasí a zejména střídání teplot, například v podobě chladného rána a večera, a naopak teplého poledne a odpoledne či přechod z chladu do vyhřátých místností.

Správná péče o problematickou pleť

Důkladné a pravidelné čištění a ošetřování pokožky

Zejména v tomto čase je proto třeba o pleť pečovat více než kdykoli jindy. Základem by tak mělo být pravidelné a důkladné ranní a večerní čištění pleti, používaní speciálních ochranných krémů nebo kožních mastí, které pomáhají s narušenou pokožkou, obnovují její kožní bariéru nebo jsou ideálně přímo určeny na problémy jako je lupénka či ekzémy (např. Epiderma CBD bioaktivní micelární voda nebo Epiderma CBD bioaktivní krém na lupénku).

Narušená pokožka trpící lupénkou nebo ekzémy je skutečně problém, je proto ideální ji nijak nezatěžovat a k jejímu ošetření používat jen přípravky přímo vyvinuté pro řešení takto problematické kůže a pleti.

Zázračná pomoc Betuldiolu, unikátní patentované látky vyvinuté českými vědci

A ačkoli lék na lupénku a ekzémy neexistuje aktuálně se ukazuje, že zřejmě nejúčinnější látkou na tyto problémy je takzvaný Betuldiol, patentovaná látka vyvinuta českými lékaři, která v sobě kombinuje blahodárné účinky čistého CBD (kanabidiolu) s čistým Betulinem. Tu vyvinuli přímo dermatologové na základě svých letitých zkušeností a nalezneme ji v přípravcích české značky Epiderma, které jsou přímo určeny právě na ekzémy, lupénku nebo akné (např. Epiderma bioaktivní krém na lupénku, Epiderma bioaktivní balzám na ekzém apod.)

Při výběru vhodné péče o narušenou nebo hypercitlivou pleť je ale třeba nezapomínat na jedno. Měla by v první řadě obnovovat naši přirozenou kožní bariéru, díky níž se může kůže hojit a zároveň tato vrstvička zabrání pronikání škodlivin do vnitřních struktur kůže.

A za druhé bychom vždy měli volit přípravky, které dovedou řešit náš problém, tedy specializované nikoli jen univerzální pečující krémy. Nakonec, ať už čisticí a odličovací přípravky tak nejrůznější krémy a balzámy na hypercitlivou nebo narušenou pokožku trpící lupénkou nebo ekzémy nám ve finále zajistí i ochranu pleti nebo dokonce anti-age efekt.

Nápovědu a více informace najdete na www.epiderma.cz

Ze všech správných odpovědí vylosujeme 3 výherkyně/ výherce, kteří se mohou těšit na set české demokosmetiky EPIDERMA určený na lupénku a citlivou pleť.

Zdroj: Zadavatel

Set obsahuje hned 4 produkty kterými jsou: Epiderma bioaktivní balzám při lupénce, Epiderma bioaktivní krém při lupénce, Epiderma bioaktivní šampon při lupénce a Epiderma klidnící bioaktivní sprchový gel. Všechny přípravky jsou založeny na unikátní účinné látce Betuldiolu a společně s bisabololem nebo vitamínem E zklidňují, působí protizánětlivě, působí v místě problémů a výrazně eliminují lupénku a zároveň i regenerují a dodávají pokožce hydrataci a především zklidňují svědění a vyživují.

Zdroj: Zadavatel