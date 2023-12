Velkolepé filmové rozloučení režisérské legendy Juraje Jakubiska. Pokračování jeho slavné pohádky Perinbaba je plné fantazie, náročných triků i humoru a přináší příběh pro všechny generace. Lukáš, syn původních hrdinů Alžběty a Jakuba, se vydává na strastiplnou cestu do bájné země hojnosti za dobrodružstvím a pravou láskou. Perinbaba je pevně spojená se zimou, její jméno totiž znamená Peřinová bába a peřím ze svých duchen posílá na zem sníh.

Foto: Zadavatel

Hlavní postavou filmu je Lukáš, syn Alžběty a Jakuba z kultovní pohádky Perinbaba. Rozhodne se vydat do světa na zkušenou. Touží najít pravou lásku a své vlastní štěstí. Od počátku jeho putování mu tu a tam pomůže najít správnou cestu hodná Perinbaba, zatímco smrtka Zubatá se mu snaží škodit a klade mu do cesty nebezpečné nástrahy. Brzy najde chytrého psa Ucha a společně se vydají nalézt bájnou zemi hojnosti, která podle pověstí leží za sedmero horami a sedmero moři až na samém konci světa. Na zámku se během své cesty dostanou do vězení, ve městě zničí i zachrání velkou svatbu, v zemi divoženek se Lukáš zamiluje, pomohou zachránit pohyblivé město a v království, ze kterého zmizely všechny ženy, se musí utkat s havraními bojovníky.

Jakubiskova pohádka Perinbaba měla premiéru v roce 1985 na festivalu v Benátkách a od té doby se z ní na Slovensku stala vánoční klasika a ikona, jakou jsou v Česku jen Tři oříšky pro Popelku. Díky trikům a novým technologiím se v roli Perinbaby vrátí na plátna zesnulá italská herečka Giulietta Masina, jež stejnou postavu ztvárnila už v původním filmu.

Zdroj: Zadavatel

Juraj Jakubisko patřil mezi nejvýraznější Československé filmaře, díky svému vizuálnímu stylu se stal legendou. Známý je například obdiv Federica Felliniho k jeho filmům. Za svůj život získal Jakubisko a jeho filmy více než 90 ocenění po celém světě, několik uznání získal na filmovém festivalu v Benátkách. Posledním jeho filmem v českých kinech byla rekordně navštěvovaná Bathory, která útočila na hranici jednoho milionu diváků.

Film „Perinbaba a dva světy“ inspiroval k nové písni Slovenská Mekyho Žbirku, společný videoklip k písni a filmu má od léta 2020 na YouTube více než 3 miliony zhlédnutí.

Ze všech správných odpovědí vybereme 3 výherce, kteří se mohou těšit na audioknihu s pohádkou Perinbaba a dva světy.

Zdroj: Zadavatel