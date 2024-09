Kočky a hračky. Proč váš chlupatý kamarád raději spí, než dovádí?

Foto: Zadavatel

Máte doma roztomilého kočičího kamaráda, který si raději zdřímne, než aby se honil za drahou plyšovou myší na provázku? Nezoufejte, nejste v tom sami!

Místo vynakládání spousty peněz za drahé hračky, které budou ležet ladem, je vhodnější investovat peníze do kvalitního krmiva. Správná strava je pro zdraví a pohodu kočky nezbytná a podceňovat by se neměla jak u dospělých jedinců, tak hlavně u koťat. Kvalitní krmivo poskytuje kočce vyvážené složení všech potřebných živin, což podporuje zdraví, lesklou srst a vitalitu.

Zaměřte se na to, co dělá vaši kočku skutečně šťastnou – kvalitní krmivo, pohodlí a vaše pozornost. Hračky jsou sice zábavné, ale pokud si chcete opravdu získat kočičí přízeň, investujte do něčeho, co váš chlupatý kamarád opravdu ocení.

Kdyby kočky mohly rozhodovat o obsahu své mističky, volily by vždy maso. A protože značka Sheba jejich speciální potřeby zohledňuje, vyvinula renovované produktové portfolio, které respektuje kočičí mlsné jazýčky a dává na výběr z nejrůznějších lahodných kombinací pečlivě vybraných ingrediencí.

Ze všech správných odpovědí vylosujeme 3 výherce, kteří se mohou těšit na balíček renovovaných SHEBA produktů.