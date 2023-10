83 procent maminek netuší, dokdy by měly používat dětskou kosmetiku, ukázal průzkum.

Ačkoliv většina maminek v péči o dětskou pokožku důvěřuje přírodním produktům, jen málokterá ví, že je speciální péče nezbytná až do 6. roku dítěte. Nový průzkum společnosti Weleda odhaluje, jaké mylné představy maminky mají a jakou roli v péči o pokožku hrají přírodní složky.

Dítě není malý dospělý, jak pravdivě říkávají pediatři. Platí to nejen například pro dětský imunitní systém, ale také pro největší orgán lidského těla: kůži. Když se dítě narodí, je jeho pokožka podstatně tenčí než pokožka dospělých, a je tedy mnohem citlivější a více zranitelná. Jak dítě roste, kůže se dále vyvíjí. Strukturou a funkcí se kůži dospělého podobá až přibližně od 6. roku života, ještě v období dospívání je však stále zranitelnější a náchylnější ke vzniku kožní infekce.

O nutnosti péče do 6 let věku ví jen 17 % maminek

„Dětská pokožka je až pětkrát tenčí než kůže dospělého, takže neplní tak dobře ochrannou funkci před UV zářením, dehydratací nebo vznikem infekce, a to zejména u novorozenců a menších dětí. Kůže miminek je zároveň ještě imunologicky nezralá a zvýšeně propustná pro možné dráždivé a toxické látky. Častěji hrozí vznik infekcí a intoxikace,“ popisuje dermatoložka MUDr. Lucia Mansfeldová. „U dětí do 6 let pak stále přetrvává větší sklon k dehydrataci, a taky ke vzniku infekce, zejména z toho důvodu, že se pohybují v kolektivu,“ dodává.

O tom, že pokožka jejich dětí vyžaduje specifický přístup, jsou dnes maminky obecně dobře informované. Potvrzuje to průzkum značky Weleda, podle kterého celých 97 % maminek používá pro své děti produkty určené k péči o dětskou pokožku. „V průzkumu maminky nejčastěji jako důvod pro speciální péči o dětskou pokožku uváděly její citlivost, jemnost a náchylnost vůči vnějším vlivům. I proto pak velmi často volí přírodní produkty, které jsou k dětské pokožce daleko šetrnější. Sází na ně sedm z deseti maminek,“ doplňuje poznatky z průzkumu Jana Goldbricht, WELEDA Beauty & Product Specialist.

Povědomí o tom, do kdy je vlastně nutné věnovat dětské kůži zvláštní péči, ale bohužel již tak rozšířené není. Průzkum Weledy ukázal, že největší podíl – konkrétně 24 % – respondentek si myslí, že dětská pokožka potřebuje speciální péči do 3 let. Asi 6 % maminek dokonce uvádí nutnost speciální péče jen do 1 roku věku dítěte. O potřebě speciální péče do 6 let ví jen 17 % respondentek. Přibližně stejný podíl maminek pak otevřeně přiznává, že nevědí, do kdy se o pokožku svých dětí starat. „Maminky jsou si vědomy nutnosti péče o pokožku u miminek a batolat, předškolní dítě však v tomto ohledu již téměř považují za dospělého,“ potvrzuje ze své zkušenosti pediatrička MUDr. Kateřina Konopásková.

Hydratace je základ. Téměř polovina maminek promazává dítě každý den

Jedním ze základů péče o dětskou pokožku je pravidelné promašťování. „Miminka mají snížený obsah podkožního tuku, předškoláky zase běžně trápí suchá kůže a atopický ekzém. Proto je u dětí potřeba pravidelně o kůži pečovat kvalitní a ideálně přírodní kosmetikou a často promazávat, čímž se posílí odolnost kůže a kožní bariéra. Promazávaná a opečovávaná pokožka je zároveň i lepší mechanickou bariérou proti drobným poraněním, jimiž by se do kůže mohla dostat infekce, například impetigo,“ upozorňuje dermatoložka Lucia Mansfeldová.

Důležitost promašťování kůže dle průzkumu maminky naštěstí nepodceňují. Celou pokožku dítěte každý den promazává 47 % z nich, zhruba 22 % pak obden. Asi 14 % maminek maže své dítě dvakrát denně. Potřebnou hydrataci lze dítěti dopřát například přímo při koupeli, a to použitím vhodných produktů. Nejčastěji maminky koupel obohacují o oleje, které používá necelých 38 % z nich. Používané oleje by přitom měly být co nejkvalitnější, přírodní a certifikované. „Přírodní přípravky jsou šetrné, jejich složení bývá jednoduché. Platí ostatně, že čím jednodušší složení, tím lépe. Doporučuji se zaměřit na měsíčkový olej, který má navíc i regenerační a hojivý účinek. Při výběru si dejte pozor, jakou přírodní kosmetiku zvolit. Certifikátů je dnes celá řada, a tak je dobré informovat se přímo o podmínkách dané certifikace,“ radí pediatrička Kateřina Konopásková. „Z nabídky se vždy vyplatí spolehnout se na kvalitu a tradici značky,“ dodává k tomu Jana Goldbricht, WELEDA Beauty & Product Specialist.

I pokožka maminky potřebuje péči

Maminky by ovšem neměly zapomínat ani na péči o svou vlastní pokožku, především pak, pokud je během těhotenství trápily kožní problémy, které přetrvávají i po porodu. Důsledkem hormonálních změn může být kůže čerstvých maminek sušší, objevit se může i hormonální akné. Není výjimečné, že se pokožka ženy po porodu výrazně změní – mastná pokožka se najednou promění na suchou a podobně. Na kvalitě pleti se poté podepisují i další faktory spojené s novou mateřskou rolí: stres, nedostatek spánku, ale také zanedbání sebepéče.

„Je důležité, aby na sebe maminky nezapomínaly a dál o sebe pečovaly. Pokud bojují s časem, ideální je pro ně mít po ruce pomocníka, který jim skincare rutinu co nejvíce usnadní. Tím může být například multifunkční skin food krém, který zastane roli denního i nočního krému, výživné pleťové masky, krému na tělo i na ruce. Dokonce vyživí i vlasové konečky a lze ho použít jako balzám na rty. Díky účinnému složení výrazně zlepšuje hydrataci pokožky, její pevnost, hladkost a regeneraci kožních buněk,“ dává tip Jana Goldbricht, WELEDA Beauty & Product Specialist.

Produkty s měsíčkem pro spokojenou dětskou pokožku

Měsíček lékařský

Měsíček zahaluje pokožku do ochranné vrstvy, posiluje a podporuje její strukturu a odolnost. Díky svým zklidňujícím účinkům je ideální pro citlivou pokožku dětí od narození i přes celé období dětství. Měsíček používaný pro produkty značky Weleda se pěstuje zejména v největší biodynamické léčivé zahradě v Evropě na jihu Německa. Slouží jako základ tinktur a bylinných extraktů pro více než třicet léčiv a přírodních kosmetických produktů značky Weleda.

Měsíčkový dětský olej

Měsíčkový dětský olej je vhodný pro každodenní péči o pokožku těla – zejména po koupeli. Mandlový olej udržuje dětskou pokožku hebkou a chrání ji před vysušením. Výtažky z heřmánku a měsíčku lékařského v BIO kvalitě mají relaxační účinky. Dermatologické testy potvrzují dobrou snášenlivost přípravku i u dětí s vysoce citlivou pokožkou. U kojenců a starších dětí s obzvlášť citlivou pokožkou je vhodnější Měsíčkový kojenecký olej.

Měsíčkový dětský krém

Je vhodný pro každodenní běžnou péči o pokožku těla i obličeje. Čistý mandlový a sezamový olej vyživují pokožku a podporují její přirozené funkce, včelí vosk a lanolin podporují hydrataci pokožky, výtažky z měsíčku lékařského a heřmánku v BIO kvalitě mají hojivé a zklidňující účinky. Dermatologické testy potvrzují dobrou snášenlivost přípravku i u dětí s vysoce citlivou pokožkou.

Měsíčková koupel s bylinami

Nepěnivá koupel s výtažky z léčivých rostlin posiluje přirozenou ochrannou funkci pokožky. Výtažky z tymiánu podporují zdraví dýchacích cest, proto je koupel vhodná zejména v zimním a podzimním období. Výtažek z měsíčku lékařského v BIO kvalitě zklidňuje pokožku a chrání ji před záněty. Koupel navozuje klidný spánek a díky výtažkům z přírodních éterických olejů má charakteristickou kořeněnou vůni. Dermatologické testy potvrzují dobrou snášenlivost přípravku i u dětí s vysoce citlivou pokožkou. Vhodné pro děti od 6 měsíců. Pro novorozence doporučujeme Měsíčkovou kojeneckou koupel.

Výživa pro pokožku každé maminky s Weleda bestsellerem

Skin Food

Multifunkční rodinný krém s hojivými a regeneračními účinky. Výborně chrání nejen suchou a hrubou pokožku, jeho účinky ocení všechny typy pleti v každém věku. Účinná kompozice s výtažky z violky trojbarevné a heřmánkových a měsíčkových květů má zklidňující účinky a pokožku zjemňuje. Skin Food má mnohostranné využití a je vhodný jako denní i noční krém, výživná maska, péče o suché lokty a kolena nebo krém na ruce. Výrazně zlepšuje hydrataci pokožky, její pevnost, hladkost a regeneraci kožních buněk.

O průzkumu značky Weleda

Průzkum věnovaný tématu péče o dětskou pokožku probíhal během září 2023 formou online dotazníku. Zapojilo se do něj přes 600 respondentek.

