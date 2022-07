Poznejte Opavské Slezsko všemi smysly.

Opavské Slezsko se rozprostírá v srdci regionu Severní Moravy a Slezska, konkrétně v okolí města Opavy, téměř horského Vítkovska s Budišovskem a Hlučínska. Malebná oblast pro milovníky romantiky, drsná pro milovníky dobrodružství. Každý si najde to své. Na kopcích i v údolích řek, u jezer a rybníků či na cvičné lezecké skále. V průběhu celého roku zažijete nespočet tradičních akcí a potkáte velké množství šikovných lidí, kteří vědí, co dělají. To vše dohromady utváří region, ve kterém můžete smysluplně strávit čas, dobře a chutně se najíst a vyspat, něco se dozvědět, objevovat tradice a řadu historických, kulturních i přírodních zajímavostí. A nádavkem si můžete koupit krásný regionální suvenýr.

Co je to značka OPAVSKÉ SLEZSKO regionální produkt?

Jde o označení výrobků, zážitků a služeb, které prošly náročným certifikačním řízením a získaly možnost používat známku OPAVSKÉ SLEZSKO regionální produkt. Nejdůležitějšími kritérii jsou tradice, kvalita, původ v regionu, řemeslo, ale také jiné specifické vlastnosti. Za každým produktem najdete poctivou ruční práci, souznění s regionem a lidský příběh. Značka pomáhá s propagací místních produktů a služeb, řemeslníkům, umělcům, farmářům, potravinářům. A zákazníkovi dává jasně najevo, že jde o výrobek zdejší, tradiční a kvalitní. V Opavském Slezsku je více než 60 držitelů tohoto certifikátu a v dalších regionech České republiky je jich více než tisíc.

Jedním z držitelů značky OPAVSKÉ SLEZSKO regionální produkt je opavská rodinná firma Flancky, která pro vás pěstuje výhonky a mikrobylinky. S jejich pomocí se dá vytvořit gastronomické kouzlo, které dotáhne vzhled i chuť vašeho pokrmu k dokonalosti. Flanckami či jedlými květy dozdobíte maso, burger, salát i dezert. S tímto držitelem značky je spojena soutěžní otázka níže.

Řemeslné výrobky můžete zakoupit v turistických a informačních centrech v Opavě, Hlučíně a v Hradci nad Moravicí. Řada výrobců provozuje také své vlastní prodejny, případně prodává ze dvora nebo na e-shopu. A nakonec, mnoho lokálních potravin je k dostání také ve farmářských prodejnách.

Objevte Opavské Slezsko

Cestování po Česku zůstává trendem i letos. Turisté si mohou v klidu a bezpečí užít objevování nepoznaných míst, která na ně čekají vlastně téměř za humny. Takovým cílem je bezesporu i Opavské Slezsko. Ohromí vás svou pestrostí a poskytne dost prostoru a čerstvého vzduchu na to, abyste se opět pořádně nadechli, odpočinuli si a poznali ledasco nového.

Bohatá historie tu za sebou nechala stopy, za které budete obzvlášť při plánování naučných výletů s rodinou rádi. V minulosti se stal kraj častým působištěm šlechty, díky čemuž je dnes bohatý na krásné zámky, zámečky a sídla. V Opavském Slezsku si na své přijdou aktivní sportovci, kteří se vydají zdolávat své cykloturistické mety, rodiny s dětmi, a vlastně všichni mezi nimi. Ve Slezském zemském muzeu mohou návštěvníci strávit klidně celý den. Zámky Hradec nad Moravicí, Raduň a Kravaře přenesou do historie nejen děti a rozsáhlá Krajina břidlice vyloženě vybízí k prozkoumání.

S turistickou kartou vždy výhodněji

Na turisty čeká užitečná novinka, kterou je moderní Turistická karta. Díky ní získají všichni návštěvníci, kteří se v destinaci ubytují alespoň na 2 noci, možnost využít celou škálu služeb ve spojení se zajímavými benefity. Nabídka je velmi pestrá a zahrnuje především oblast kultury a volnočasových aktivit. Turistická karta nabízí spoustu zábavy jak pro jednotlivce, tak rodiny s dětmi. Výhodně tak můžete navštívit zámky, muzea, sportoviště, aquapark a mnoho dalších atraktivit.

Nápovědu a všechny držitele značky Opavské Slezsko regionální produkt objevíte na www.regionalni-znacky.cz/opavske-slezsko/

Před dovolenou či výletem doporučujeme začít na webu

www.opavske-slezsko.cz, kde najdete kompletní nabídku turistických cílů a zajímavostí. A výhody turistické karty naleznete na www.opavskocard.cz

