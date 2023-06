Památka z výletu v Opavském Slezsku.

Památka z výletu v Opavském Slezsku | Foto: Turistická oblast Opavské Slezsko, z.s.

Opavské Slezsko se rozprostírá v srdci regionu Severní Moravy a Slezska, konkrétně v okolí města Opavy, téměř horského Vítkovska s Budišovskem a Hlučínska. Malebná oblast pro milovníky romantiky, drsná pro milovníky dobrodružství. Každý si najde to své. Na kopcích i v údolích řek, u jezer a rybníků či na cvičné lezecké skále. V průběhu celého roku zažijete nespočet tradičních akcí a potkáte velké množství šikovných lidí, kteří vědí, co dělají. To vše dohromady utváří region, ve kterém můžete smysluplně strávit čas, dobře a chutně se najíst a vyspat, něco se dozvědět, objevovat tradice a řadu historických, kulturních i přírodních zajímavostí.

Zdroj: Turistická oblast Opavské Slezsko, z.s.

Než navštívíte všechna ta krásná místa v Opavském Slezsku, než ochutnáte všechny dobroty, které vám v regionu nabídnou, než strávíte klidné noci ve zdejších penzionech, hotelích a dalších ubytovacích domech, měli byste vědět, že z tohoto výletu si můžete přivézt domů suvenýr spojený právě s Opavským Slezskem.

Co je to značka OPAVSKÉ SLEZSKO regionální produkt?

Jde o označení výrobků, zážitků a služeb, které prošly náročným certifikačním řízením a získaly možnost používat známku OPAVSKÉ SLEZSKO regionální produkt. Nejdůležitějšími kritérii jsou tradice, kvalita, původ v regionu, řemeslo, ale také jiné specifické vlastnosti. Za každým produktem najdete poctivou ruční práci, souznění s regionem a lidský příběh. Značka pomáhá s propagací místních produktů a služeb, řemeslníkům, umělcům, farmářům, potravinářům. A zákazníkovi dává jasně najevo, že jde o výrobek zdejší, tradiční a kvalitní. V Opavském Slezsku je více než 60 držitelů tohoto certifikátu a v dalších regionech České republiky je jich více než tisíc.

Náš region, spojující úrodnou nížinu řeky Opavy a zvlněné kopečky Nízkého Jeseníku, vám může každý den připomínat třeba ranní káva servírovaná v keramickém hrnku Zdeňky Orlíkové z Jezdkovic. Její točená keramika, užitná i dekorační má šmrnc a zaručeně ji poznáte mezi všemi. Další kouzelnice s keramickou hlínou Katka Vlková z Bolatic vyrábí např. typické anděly, zvoničky, kočky či misky, které udělají radost a mohou posloužit jako talisman.

Šikovné ruce zdejších švadlenek Ivany Oršové z Hradce nad Moravicí a Jitky Weissové z Uhlířova vytvářejí neobyčejné panenky, zvířátka, polštářky i drobné dárkové předměty s různými motivy, mohou se stát společníky, mazlíky a udělají radost také dětem.

Zdroj: Turistická oblast Opavské Slezsko, z.s.

Na Opavské Slezsko si vzpomenete pokaždé, když paprsky ranního slunce prosvítí vitráž Evy Vránové z Kobeřic zavěšenou na okně nebo zapíchnutou v květináči. Malé i větší skleněné drobnosti rozjasní jakýkoliv prostor. Stejně tak udělá radost drátované srdce, ptáček, dekorační závěs nebo jiná drobnost vytvořena prsty zručných drátenic Magdy Tesaříková Maislové z Opavy nebo Katky Solčanové ze Závady. Opavské Slezsko si připomenete také koženou sponou, kabelkou, opaskem nebo netradičně zdobenou koženou placatkou z dílny Johanky Štivarové z Nových Sedlic a navíc můžete udělat radost někomu blízkému.

Pořídit na památku si můžete také některou z něžných háčkovaných ozdob Dany Štěchové z Dolních Životic nebo šperk s místním kamenem Lenky Libosvárské z Opavy. Když vyrazíte na svých cestách do Krajiny břidlice, třeba do Muzea břidlice v Budišově nad Budišovkou, nezapomeňte si odvézt na památku černé břidlicové srdce. Bude vám připomínat místo, kde se po staletí břidlice dobývala a kde dodnes utváří charakter krajiny.

Informační centrum HlučínZdroj: Turistická oblast Opavské Slezsko, z.s.

Některé řemeslné výrobky si můžete zakoupit v informačních centrech v Opavě, Hlučíně, Kravařích a v Hradci nad Moravicí, nebo samozřejmě také přímo u výrobců.

S turistickou kartou vždy výhodněji

Na turisty čeká užitečná novinka, kterou je moderní Turistická karta. Díky ní získají všichni návštěvníci, kteří se v destinaci ubytují alespoň na 2 noci, možnost využít celou škálu služeb ve spojení se zajímavými benefity. Nabídka je velmi pestrá a zahrnuje především oblast kultury a volnočasových aktivit. Turistická karta nabízí spoustu zábavy jak pro jednotlivce, tak rodiny s dětmi. Výhodně tak můžete navštívit zámky, muzea, sportoviště, aquapark a mnoho dalších atraktivit.

Před dovolenou či výletem doporučujeme začít na webu

www.opavske-slezsko.cz, kde najdete kompletní nabídku turistických cílů a zajímavostí. A výhody turistické karty naleznete na www.opavskocard.cz

Nápovědu k otázce a všechny držitele značky Opavské Slezsko regionální produkt objevíte na www.regionalni-znacky.cz/opavske-slezsko/

