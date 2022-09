Proč Vita Nature? Odpověď je velmi jednoduchá – nature je příroda a krmivo je přírodní. Nenajdete v něm nic, co by nepocházelo přímo z přírody. A touto odpovědí je řečeno vše …

Foto: Vitakraft CHOVEX s.r.o.

Ale pojďme se na to podívat trochu blíže. Psi se v poslední době stali plnohodnotnými členy domácnosti. Jsou to naši přátelé, věrní v každé situaci. Bereme je na dovolenou, kupujeme jim pamlsky a nejlepší kosmetiku, často s nimi spíme v jedné posteli. Ale krmíme je také správně?

Na českém trhu je spousta krmiv – lepších i horších a psi jsou na to „svoje“ už zvyklí. Pojďme se tedy podívat, jestli by stálo za úvahu vyzkoušet něco jiného, něco přírodního …

Vita Nature není „grain free“, ale neobsahuje pšenici, která je hlavním alergenem pro psy. Obilninová složka je zastoupena celozrnným ječmenem, který je zpracován tlakem páry, tedy nejšetrnějším možným způsobem. Zrno je pro psa důležité, je zdrojem energie, má vysoký obsah vlákniny nutné pro správné trávení a fungování střev.

Obsah živočišných bílkovin je 72% a jsou tvořeny jak čerstvým masem, tak dalšími živočišnými produkty – např. škvarkovou moukou. Drůbeží maso pochází z Maďarska, telecí maso z Nového Zélandu, škvarková mouka z Německa.

Rostlinná složka je pak zastoupena již zmiňovaným ječmenem, zeleninou, bylinkami a ovocem.

Pokud chceme svého psa správně odměnit, je třeba kvalitní krmivo doplnit také kvalitními pochoutkami. Vitakraft nabízí širokou škálu pochoutek s různou konzistencí, příchutí nebo funkčností, které stojí za to vyzkoušet.

Proč je pro psy nevhodné lidské jídlo? Pokud chceme myslet především na zdraví našeho psa, měli bychom se zamyslet nad tím, co sami jíme. Lidské jídlo obsahuje spoustu soli, cukru, koření a dalších látek, bez kterých bychom se pravděpodobně neobešli, jelikož dávají jídlu tu správnou chuť. Trávící soustava zvířat se ale od té naší podstatně liší, proto jsou pro ně tato ochucovadla zcela nevhodná. Nejen, že našim mazlíčkům mohou způsobit trávící i jiné obtíže, ale také tímto způsobem výrazně přispíváme k jejich nadváze, která se může vyšplhat až na obezitu.

Zvířata mají chuťové i čichové vjemy jiné než člověk. To, co nám nevoní, může být pro ně největší pochoutka. Mysleme tedy především na ně, zkoušejme, co jim chutná, co voní a snažme se jim dávat pouze pochoutky, které byly vyvinuty speciálně pro psy. Samozřejmě, stejně jako u lidí, platí, že každé zvíře má své vlastní oblíbené chutě.

Z velkého ochutnávkového balíku si jistě vybere každý pes!

