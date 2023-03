Problémy se spánkem a usínáním? 5 tipů, jak na kvalitnější spánek.

CBD olej CBD SuperHero Relax & Sleep | Foto: cbdsuperhero.cz

Jaro je tady. A ačkoli bychom měli být plni energie a vitality, často se na nás právě začátek jara podepíše velkou mírou únavy, vyčerpání a problémy se spánkem a usínáním. Kdo by to neznal? Celou noc se převalujeme ze strany na stranu, a ne a ne zabrat. Většinou pak usneme až nad ránem vyčerpáním a spánek nám navíc přeruší zvonění budíku, které po chvíli přijde. Není ale třeba propadat beznaději a zoufat si. Vše se dá řešit tak, abychom si opět mohli užívat kvalitního a zdravého spánku, bez kterého náš organismus ani psychika nedovede dlouhodobě fungovat. Přinášíme proto několik tipů, jak jednoduše docílit zdravého spánkového rytmu.

Spánek je elementární životní potřeba, jeho kvalita a bezproblémovost však není samozřejmostí. Dobrý spánek nám může narušit celá řada různých faktorů. Je jimi zejména stres, ale také úzkostné stavy a obavy, kdy nám v hlavě koluje nespočet neuspořádaných myšlenek a smyšlených katastrofických scénářů, kterými se naše psychika snaží vypořádat s aktuálními starostmi a problémy. Pro obnovu přirozeného spánkový rytmu je tak nezbytné zaměřit se na každodenní maličkosti, díky kterým se budeme opět ráno probouzet vyspaní doslova do růžova a plni energie.

5 tipů, jak na kvalitní spánek

Tip č. 1 - Zaveďte spánkovou rutinu

Ačkoli to může působit jako banalita je to právě spánková rutina, na kterou kladou odborníci na spánkovou medicínu velký důraz. Naučit bychom se měli uléhat a vstávat každý den přibližně ve stejnou hodinu. Právě tak budujeme spánkový návyk. Pokud totiž máme v oblibě víkendové vyspávání, snadno se stane, že se takzvaně přespíme a rozhodíme si tak spánkovou rutinu. Optimální je spát zhruba sedm až osm hodin, Více hodin spánku tělo už totiž nedovede zužitkovat, naopak se tak člověk cítí ještě více unavený a přetažený. Pokud nás trápí problémy s usínáním a nedaří se nám usnout do dvaceti minut, je vhodné vstát a věnovat se činnosti, která nás buď unaví nebo harmonizuje a naladí na spánek. Můžeme si třeba začít číst, poslouchat hudbu nebo vyzkoušet meditaci či jógu.

Tip č. 2 - Zapomeňte na kofein a alkohol

Přestože se může zdát, že alkohol pomáhá relaxovat a uvolnit napětí v těle, opak je pravdou, narušuje totiž náš spánek. Konkrétně zapříčiní, že kromě delta aktivity, která je pro náš mozek během spánku přirozená, funguje i alfa aktivita, která má být během spánku v útlumu. Současná alfa i delta aktivita v mozku mohou způsobit právě narušení celého procesu regenerace během spánku a pravděpodobně se nám ani nepodaří dostat se do REM fáze spánku. Stejným nepřítelem je i kofein, který si obvykle dáváme přes den na povzbuzení. Spouští totiž v mozku produkci adrenalinu, proto se nedoporučuje pít kávu ve večerních hodinách nebo obecně před spaním.

Tip č. 3 - Omezte modré světlo

Modré světlo, které vyzařují monitory a displeje našich mobilů, tabletů, počítačů a TV obrazovek rovněž nepříznivě ovlivňuje naše přirozené biorytmy a tím i spánek. Je proto vhodné nesledovat televizi nebo nepracovat na počítači či neprojíždět mobil bezprostředně před tím než jdeme spát, ale dát si alespoň půl hodinový detox od modrého světla. I tato drobnost totiž může výrazně přispět k lepšímu usínání a kvalitě spánku.

Tip č. 4 - Větrejte

Čerstvý vzduch dělá divy, nejen s naším tělem, ale i psychikou. Vhodné je proto mít přísun čerstvého vzduchu po celou noc, ideálně větrat. Pokud to ještě v aktuální době není možné kvůli nízkým venkovním teplotám je vhodné větrat ložnici alespoň 2x denně, zejména pak večer, než jdeme spát. Mimo to je ideální mít v ložnici zhruba o 2 – 3 stupně nižší teplotu než ve zbytku bytu či domu. V nepřetopené místnosti s čerstvým svěžím vzduchem se nám totiž bude o poznání lépe usínat i spát.

Tip č. 5 – Vsaďte na sílu přírody - na bylinky, CBD a CBG

Pokud trpíme problémy se spánkem nebo usínáním je rovněž vhodné obrátit se k přírodě. Některé bylinky jsou totiž učiněný zázrak, kdy nám pomáhají uklidnit se a očistit náš organismus, a tím výrazně napomáhají ke kvalitnímu spánku. A na rozdíl od prášků na spaní a jiných chemických preparátů nezatěžují ani trávicí ústrojí. Zaměřit se můžeme například na levanduli a kozlík lékařský. Právě bylinné extrakty z těchto dvou rostlin pomáhají zahnat nespavost přírodní cestou, z CBD olejů jsou vhodné ty, které obsahují také CBG.

Nápovědu na soutěžní otázku a více informací najdete na www.cbdsuperhero.cz

Ze všech správných odpovědí vybereme 7 výherců, kdy 1. vylosovaný získává CBD olej CBD SuperHero Relax & Sleep a dalších 6. vylosovaných obdrží voucher ve výši 500 Kč na nákup v e-shopu CBDSuperHero.cz.