Nenechte fotky ležet v mobilu, nechte si ty nejkrásnější vzpomínky a zážitky vyvolat. Z fotek můžete vytvořit mnoho. Pražský fotolab vyvolej.to vyvolává fotografie, fotoknihy, obrazy i fotomagnety. Pojďte si s námi zasoutěžit o jeden z poukazů na vyvolání fotek v hodnotě 500 Kč.

Fotografie jsou skvělý způsob, jak zachytit důležité okamžiky a sdílet je s ostatními. Ať už se jedná o dovolenou u moře či na horách, významné události jako výročí, narozeniny a svatby nebo běžné rodinné fotografie. Potom je škoda, když fotky zapadnou v mobilu či foťáku. Některé si zaslouží vyvolat, abyste na okamžiky, které zachycují nikdy nezapomněli.

Nejtradičnější způsob, jak si fotografie uchovat, je vložit je do klasického fotoalba. Fotky si můžete na stránkách jakkoliv rozmístit a navíc přidat popisky o událostech zachycených na fotkách. Je ale i spoustu dalších způsobů, jak fotky využít. Můžete si vytvořit koláž na zdi, vystavit si je v rámečku na stole či poličce a nebo si je nechat uložené v designovém obale, v kterém vyvolej.to fotky posílá.

Jaké fotky si můžete vyvolat?

Na vyvolej.to si můžete vyvolat fotky hned v několika formátech a velikostech. V nabídce najdete klasické formáty, čtvercové fotky, retro fotky ve stylu polaroidu a také mini fotky. Co se velikostí týče, vyberete si menší fotky do fotoalba, velké fotky do rámečku na zeď, ale také mini formáty, které se vejdou do peněženky.

Fotolab Vyvolej.to

Vyvolej.to je online fotolab, který spojuje zákazníky s těmi nejkrásnějšími vzpomínkami. Vyvolává fotky, magnetky, fotoknihy a mnoho dalšího. Vše objednáte za pár minut, fotky můžete nahrát z mobilu, disku či Instagramu a upravit je v jednoduchém editoru.

Nápovědu na soutěžní otázku najdete na https://www.vyvolej.to/eshop/mini-fotky

Ze všech správných odpovědí vybereme 10 výherců, kteří obdrží dárkový poukaz na vyvolání fotek v hodnotě 500 Kč.

