Wzoom je speciálně navržená pro jezdce ve věku 6+ s nosností do 100 kg. Je lehká a snadno ovladatelná.

Koloběžky Yedoo Kids | Foto: Studio Najbrt

Yedoo – koloběžky od srdcařů

Parta koloběžkových nadšenců z Yedoo se na vývoj a výrobu koloběžek dala už v roce 1998. Dnes vám nabídnou prvotřídní stroje, s kterými můžete objet svět, vyhrát vrcholný závod, spustit se z alpských kopců, anebo si jen naplno užít pohyb, zábavu či rodinný výlet.

Wzoom - dětská radost na prvním místě

Lidé v Yedoo, protože jsou také rodičové, proto nezapomínají na děti. Pro ty vyvinuli neobyčejně lehká odrážedla a hravé koloběžky, s nimiž to děti venku opravdu baví.

Koloběžka Yedoo Wzoom, o kterou se dnes soutěží, je určena pro děti od 6 let a 120 cm. Učaruje velkým 16palcovým kolem a rychlostí, která se vyrovná modelům pro dospělé. A protože uveze až 100 kg, může se na něm svézt i leckterý rodič.

Navíc má výškově nastavitelná nejen řídítka, ale i stupátko, takže na něm děti mohou drandit i po polních a lesních cestách.

O jejich bezpečnost se nemusíte bát, v Yedoo pro ni udělali maximum: Každý model má Certifikát bezpečnosti a kvality od nezávislých zkušebních ústavů a prodlouženou záruku na 3 roky.

Děti určitě ocení, že jim nabídnete hravou aktivitu, při které nejde o žádné podávání výkonů, ale spíše o prima zábavu, legraci a radost z pohybu.

V jízdě je povzbudí i nápaditý design, s kterým si procvičí první lekce angličtiny: Pass me if you can!

Koloběžky Yedoo KidsZdroj: Studio Najbrt

Půjčovna koloběžek Yedoo

Pokud koloběžku Yedoo Wzoom nevyhrajete, nemusíte litovat. Yedoo totiž provozuje koloběžkovou půjčovnu, díky které si můžete jízdu vyzkoušet. Najdete ji v Praze na Radlické ulici 80, nabídnou vám tam odrážedla pro děti a koloběžky pro celou rodinu.

Nápovědu na soutěžní otázku najdete zde

Ze všech správných odpovědí náhodně vylosujeme jednoho výherce, který obdrží dětskou koloběžku Wzoom v ceně 4 990 Kč.

Zdroj: INTREA - PIKO spol. s r.o.