Trápí vás zúžená chlopeň, ale bojíte se velké operace a dlouhé rekonvalescence? Zákrok TAVI znamená jeden malý vpich a po čtyřech dnech jste doma.

Foto: TAVI

TAVI jako neinvazivní náhrada

Neinvazivní náhrada aortální chlopně TAVI letos oslavila 15 let v Česku. Ročně je chlopeň vimplantována 1700 pacientů a počet zákroků neustále stoupá. Je to šetrná a bezpečná metoda, způsobí jeden malý vpich v třísle. Tudy se tepnou až do srdce provede nová chlopeň, bez velkého řezání a větších zásahů do těla. Zákrok provádí 14 center po celé České republice, více informací i kontakty na centra jsou k dispozici na webových stránkách: https://tavi.cz/. TAVI plně hradí zdravotní pojišťovny.

K čemu je TAVI dobré?

TAVI pro pacienty slibuje mnoho výhod: zákrok probíhá v lokálním znecitlivění, pacientovi se i výrazně zkracuje doba hospitalizace a rekonvalescence. Po pár dnech od zákroku už je zase doma a vrací se k aktivitám, které má rád. Kardiochirurgická operace vedle toho probíhá na otevřeném srdci, pacient musí být napojený na mimotělní oběh a po operaci běžně následuje několikaměsíční rekonvalescence.

Jaké problémy řeší?

TAVI léčí zúženou chlopeň (aortální stenózu). Srdeční chlopeň je zúžená natolik, že jí nemůže volně proudit krev, a srdíčko se tak hodně přetěžuje. Pacient si v takovém případě stěžuje na dušnost, bolest na hrudi nebo velkou únavu. V případě neléčení je odhad dalšího vývoje nemoci srovnatelný s některými nádorovými onemocněními, proto by pacienti neměli problémy přehlížet, ale měli by je řešit včas!

ChlopeňZdroj: TAVI

Pro koho je zákrok vhodný?

Zúžená chlopeň obvykle postihuje pacienty nad 70 let a také o trochu častěji ženy než muže. Může pořádně potrápit i mladší jedince, například po radiologické léčbě. Metoda je vhodná i pro ty, kteří třeba nemůžou podstoupit celkovou anestezii, a překážkou pro TAVI nemusí být ani vyšší věk – pokud je pacient fit, zákrok významně prodlouží délku života, ale i jeho kvalitu.

TAVI jako neinvazivní náhrada aortální chlopně. Moderní, šetrná a bezpečná alternativa velké kardiochirurgické operace na otevřeném srdci.

Bez celkové anestezie, dlouhé doby hospitalizace i rekonvalescence. Za 4 dny doma.

Stačí jeden vpich v třísle, tepnou se nová chlopeň zavede na správné místo a ihned začne pracovat místo staré.

V Česku metoda funguje už 15 let, každým rokem u nás pomůže cca 1700 pacientů.

Zákrok provádí 14 center po celé České republice.

Je plně hrazen zdravotními pojišťovnami.

Více informací a nápovědu najdete na https://tavi.cz/

Ze všech správných odpovědí vybereme 3 výherce, kteří obdrží zdravý balíček pro vaše srdce od TAVI.