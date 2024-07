Vyhrajte jedinečný zážitek v Pilsner Urquell: The Original Beer Experience

Komerční sdělení

Ponořte se do historie prvního zlatého ležáku přímo v historickém centru Prahy. Interaktivní expozice The Pilsner Urquell: The Original Beer Experience přibližuje příběh vzniku plzeňského piva opravdu všemi smysly. Zapojte se do soutěže a vyhrajte jeden z nezapomenutelných zážitků, který Pilsner:Urquell The Original Beer Experience nabízí!

Foto: The Original Experience Company a.s.