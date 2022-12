Plánujete zimní dovolenou na horách s dětmi nebo přáteli? Zveme vás do Sport areálu Klíny. Sedačková lanovka, 4 sjezdovky, večerní lyžování, lyžařská a snowboardová škola, běžecké tratě v okolí, nová zipline, ale i indoor aktivity jako lezení na lezecké stěně a relax ve wellness. Dále vlastní *** hotel s restaurací a minipivovarem, horská chata i apres ski bar. To je jen zlomek aktivit, které naše rodinné lyžařské středisko v Krušných horách nabízí…

ZIPLINE Klíny | Foto: Sport areál Klíny, s. r. o.

Soutěžíme o 6 jízdenek na Zipline Klíny dlouhou 2,2 km. Zipline Klíny patří do první dvacítky nejdelších na světě, zároveň je 5. nejdelší v Evropě a suverénně nejdelší v České republice. Zipline znamená jízdu na kladce po ocelovém laně nataženém mezi dvěma stanicemi. Zipline Klíny je unikátní v tom, že jako jediná na světě používá kladky s elektromotorem.

Nejprve jede jezdec vlastní setrvačností a po zpomalení mu do stanice pomůže elektropohon. Zážitek z jízdy má tedy 2 podoby – ze začátku trocha adrenalinu, kdy klient sviští „z kopce“ rychlostí cca 60 km/hod a poté začne kladka zpomalovat až do rychlosti chůze a užíváte si výhled do Šumenského údolí a na Českého středohoří. Tento zážitek prožívá zákazník hned 2x, protože zipline má dva úseky přes údolí „tam a zpět“.

První měří 1400 metrů, druhý má 800 metrů. Nejvyšší bod je ve výšce cca 150 metrů nad zemí, což už je slušná výzva. Po dojezdu do cílové stanice nasedne klient na čtyřsedačkovou lanovku a ta ho vyveze zpátky do areálu. Takže zájemce o jízdu čeká uzavřený okruh naplněný lehkou dávkou adrenalinu, dechberoucích výhledů do krásné krajiny a prožitím něčeho nevšedního. Doba jízdy na prvním úseku je cca 5 minut a na druhém úseku cca 3 minuty, což je oproti ostatním zipline ve světě opravdu dlouhý zážitek.

Zdroj: Sport areál Klíny, s. r. o.Ze všech správných odpovědí vybereme náhodně 6 výherců, kteří obdrží jízdenku na Zipline ve Sport areálu Klíny v hodnotě 950 Kč.