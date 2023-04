Když zodpovědný výrobce nemyslí jen na většinového zákazníka, ale stará se o každého. Myslíme jako efko cz.

Foto: efko cz s.r.o.

Zdravé potraviny nám pomáhají žít zdravý život. Už od Sókrata se traduje, že jsme tím, co jíme. Tedy zdravé dobroty dělají nejen dobrou náladu a potěšení, ale pomáhají tělu se vyrovnat s náročnými dny. Skoro by se chtělo říci, že křupavé okurčičky nebo stříbřité cibulky nejen chutnají, ale také prospívají. Jenže každý jsme jiný a každému nejen chutná, ale také prospívá něco jiného. Někteří z nás si musí dávat pozor na potraviny, které obsahují například lepek, laktózu, ořechy. A mnoho z nás i na cukr a kalorie.

Nakládaná zelenina vždy patřila k těm potravinám, které naši předci ze zkušenosti generací považovali za zdravé, potřebné a doporučované. Kysanému zelí, křenu či nakládaným okurkám přisuzovali roli nepostradatelných potravin. A to nejen pro jejich nespornou lahodnost. Tradice nakládání okurek, cibulek či šlapání zelí se předávala po staletí z matky na dceru, recepty se dědily a v každém statku vylepšovaly. Pak, když vývoj moderních konzervačních metod, zejména sterilace v autoklávech a pasterizace, umožnil rychlou a bezpečnou výrobu zeleninových konzerv, zbylo na většinu lidí zavařování jen jako zábava či záliba. Ostatně v obchodech je k mání velké množství nejrůznějších výrobků všelijakých chutí a velikostí. Jen si dobře vybrat!

Pro správný výběr není důležitá jen značka výrobku, ačkoli u některých prémiových, jako je třeba efko, se neminete, ale také složení či zastoupení alergenů. Ti, kteří vědí, že si musí dávat pozor na hořčičná semínka nebo na celer jsou rádi, že dnešní zákony vedou výrobce k důslednému značení. Stejné platí i o glutenu (lepku). I jeho obsah musí být z obalu zjistitelný, stejně jako nutriční hodnoty výrobku. To velmi zajímá velkou skupinu zákazníků, kteří musí sledovat glykemický index neboť trpí diabetem. Pro společnost efko cz bylo a je samozřejmostí, že svým zákazníkům všechny tyto údaje poskytuje a navíc ve spolupráci s odbornými weby své výrobky komponuje do vhodných receptů a vzorových jídelníčků. Pro celiaky je to například www.celiatica.cz a pro diabetiky www.diabetica.cz, kde nalézají přehledy vhodných potravin. Jako zodpovědná společnost, která si váží a hýčká své zákazníky, je efko cz předním podporovatelem těchto smysluplných portálů. Ačkoli je nepotřebuje většina, je pro efko cz důležité se věnovat všem! Ostatně i vegetariáni a vegani jsou u našeho stolu vřele vítáni.

Tedy žijme nejen zdravě, ale hlavně s radostí a vždy dobrou chutí!

Prosím, pokud máte nápad na nový zajímavý výrobek, napište nám tip na něj na efko@efkocz.cz Nejlepší nápad odměníme dalším výherním košem!

LINK, kde soutěžící najde odpověď na otázku: www.diabetica.cz

Zdroj: efko cz s.r.o.O co se soutěží: Společnost efko cz se rozhodla rozdat své výrobky těm, kteří najdou na www.diabetica.cz správné odpovědi a zkusí vyhrát. Ze všech správných odpovědí náhodně vybereme pět výherců, kteří obdrží koš lahodných výrobků od společnosti efko cz v hodnotě nejméně 1 000 Kč.