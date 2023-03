Pojďte, za skvělou odměnu, vymyslet originální rekord pro českého výrobce vynikajících okurek, společnost efko cz!

Dříve, než začneme soutěžit o velké nákupní koše plné vynikajících dobrot od společnosti efko cz, pojďme na chvíli do světa fantazie.

Proč? Protože vymyslet novou smysluplnou disciplínu, v níž lze soutěžit, je měřitelná a zároveň se týká předmětu výroby společnosti efko cz, to právě onu fantazii vyžaduje!

Kdyby bylo efko cz párem zamilovaných lidí, asi by přijalo výzvu k překonání thajské dvojice líbající se přes 50 hodin, kdyby číšníkem, zlepšilo by rekord toho německého servírujícího více než 27 tupláků piva najednou anebo, kdyby mělo dost zaměstnanců, zdolalo by letní plážový rekord, kdy se přes 1.000 krásných žen nechalo naráz vyfotit na australské pláži v plavkách. Jenže efko cz je výrobce vynikajících potravin. Konzervovaných potravin…

Jistě, je možné soutěžit o největší zavařenou okurku. Ale to není u okurek právě hezké ani lákavé. Ani nejmenší zavařená okurka by mnoho radosti neudělala. Byl by to kvítek s drobným naznačením plodu… Co Vás ještě napadá? Nejzelenější? Nejkřupavější? Nejchutnější? Právě o to vše se efko snaží v každé jednotlivé sklenici okurek… Hmmm, a co tedy alespoň nejpálivější okurky? No dobře, to by šlo, ale kupovat a hodnotit by to asi chtěl málokdo… Opravdu složité!

Před časem si tedy společnost efko cz vymyslela tu nejodvážnější a nejnáročnější výzvu. Úkol, na který potřebovala mít nejen skvělé a odvážné zemědělce, profesionální rozhodčí z Agentury Dobrý den z Pelhřimova, velkou dávku štěstí na sezonu obdařenou ideálním počasím, zručnost všech zaměstnanců, technologickou podporu mistrů, dokonalou sehranost dopravců a nekonečnou trpělivost organizátora. Taková výzva, jakou si efko cz na sebe vymyslelo, tady ještě nikdy nebyla a vlivem své náročnosti už pravděpodobně nikdy nikoho nenapadne ji překonávat! Úkol zněl jasně, zavařit v jediné sezoně nejvíc tuzemských (jihomoravských) okurek v jediném výrobním závodě!

Proč? Jasně! proč…? Třeba proto, že společnost efko cz miluje vylepšování nálevů a chutí okurek, zlepšování technologií a nacházení ekologičtějších cest. Protože miluje výzvy a má chuť se stále zlepšovat! Znáte je, že? Sídlí ve Veselí nad Lužnicí, vyrábí přednostně z tuzemských surovin, do českého skla, pod česká víčka, s tuzemským cukrem, bez umělých sladidel a barviv, podle nejlepších receptur vycházejících z tradice sladkokyselých nakládaček naší země… Prostě se neumí zastavit a nudit se běžnou další sezonou. Stále si komplikují život, ale těží z toho spokojený zákazník, který nachází nejchutnější okurky v každé sklenici!

Prosím, pokud máte nápad na originální rekord, napište nám tip na něj na efko@efkocz.cz. Nejlepší nápad odměníme dalším výherním košem!

