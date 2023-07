Milujete léto, slunce a chytání bronzu? Pak tu pro vás máme soutěž o sluneční kosmetiku, která vám zajistí bezpečné opalování.

Zdravé opalování od Dermacol

SUN je řada pečující sluneční kosmetiky, kterou má ve svém portfoliu značka Dermacol. Obsahuje fotostabilní UVA a UVB filtry, které účinně chrání před nepříznivým slunečním zářením, čímž zabraňují poškození a předčasnému stárnutí pokožky. Kromě filtrů její složení obsahuje řadu pečujících složek, jakými jsou například vitamín E, beta karoten, panthenol, mandlový olej.

Na jaké produkty se můžete těšit?

V balíčku najdete vše, co potřebujete pro zdravé opalování a také kosmetiku, která vaší pokožce uleví po opálení. První je cukrový tělový peeling SUN, který precizně připraví pokožku na rovnoměrné opálení díky odstranění odumřelých kožních buněk, dále pak voděodolný opalovací krém SUN ve spreji SPF 30, základ pro zdravé opalování, pleťový krém SUN s SPF 50, který je ideální k ochraně citlivé pleti v obličeji a měl by se stát vaším každodenním must-have produktem a protože i pokožka na rtech je velmi citlivá a potřebuje ochranu, můžete vyzkoušet krém s balzámem na rty s SPF 30. Po opalování vyzkoušejte sprchový gel SUN a chladivý gel po opalování AFTER SUN. Oba mají složení obohacené o složky jako je beta karoten či panthenol, které pomáhají pleť po opalování zklidnit, vyživit a přirozeně zhnědnout.

Nápovědu na soutěžní otázku a více informací nalezenete na https://www.dermacol.cz/slunecni-kosmetika/

Ze všech správných odpovědí vybereme 5 výherců, kteří se mohou těšit na balíček s kosmetickou řadu SUN od Dermacol.

