Nejnovější průzkum, který vznikl pro značku Whiskas u příležitosti iniciativy #Iamacatperson, ukázal, že vlastnit kočku má mnohem více benefitů, než si myslíme.

Foto: whiskas.cz

Naprostá většina (64 %) majitelů uvedla, že se jim po pořízení kočky zlepšila spokojenost se životem. Za největší benefity soužití s kočkou považují Češi úlevu od stresu a uklidňující účinek mazlení se s nimi (74 %), každodenní společnost kočky (72 %) a zábavu s kočkou (66 %). Aby byla vaše kočička zdravá a spokojená, je potřeba jí dopřát i kvalitní a vyváženou stravu v průběhu celého života. Na chutném a nutričně vyváženém krmivu od důvěryhodné značky Whiskas si váš mazlíček jistě pochutná. Připojte se k iniciativě #Iamacatperson a inspirujte své okolí k tomu být hrdými majiteli koček.

Bez přátel, společenského života, v pokročilém věku a většinou žena. Takové jsou nejčastější předsudky o majitelích koček. Nejnovější průzkum, který vznikl pro značku Whiskas, ukázal, že tomu tak ve skutečnosti vůbec není a běžný kočičí páníček či panička vypadá úplně jinak. Většina z nich navíc uvádí, že se jim po pořízení chlupatého společníka zlepšila celková životní spokojenost a neumí si bez kočky již život představit.

Lepší život s kočkou

I přes její důležitou roli v mnoha kulturách se dnes často setkáváme s názorem, že chovatelé koček jsou podivíni nebo samotáři, nebo že si je pořizují pouze osamělé postarší ženy. Pokud si kočičí krásku pořídí muž, může se setkat s názorem, že je zženštilý. „Tyto stereotypy jsou

ve společnosti dlouho zakořeněné, proto jsme se v průzkumu zaměřili právě na vnímání majitelů koček společností a srovnali ho s tím, jací chovatelé koček ve skutečnosti jsou,“ vysvětluje Kamil Kunc z agentury NMS Market Research, která průzkum vytvořila pro značkou kočičího krmiva Whiskas. Průzkum dokazuje, že kočky nejsou jen rukojmím osamělých babiček nebo podivných osob, ale jsou to oblíbená a vyhledávaná domácí zvířátka.

Dle výsledků je představa o typickém chovateli koček jasná: v 72 % si respondenti myslí, že je to žena a 51 % z nich si myslí, že jde o nezadaného člověka. Zajímavé je, že u mužů se vlastnictví kočky skoro nepředpokládá. To, že kočku vlastní muž, si myslí pouze 5 % dotázaných.

Výchova je základ

A teď, abychom to uvedli na pravou míru. Podle výsledků průzkumu se věci mají úplně jinak. Většina majitelů koček žije v páru a kočka pro ně tedy není primárně lék na samotu. Naopak jim přináší úlevu od stresu a uklidňuje je. Je pravdou, že většina kočičích majitelů jsou ženy, je to ale pouze 58 %. To znamená, že poměr ženských a mužských majitelů je skoro půl na půl.

Bez ohledu na pohlaví existují určitá pravidla, kterých bychom se měli v přístupu ke kočkám držet. Není pravda, že kočku nelze vychovat. Naopak je důležité začít s výchovou již od útlého věku. „Důležité je jasně nastavit pravidla, a to ideálně už od koťátka. Například pokud nechceme, aby nám kočka v budoucnu chodila na stůl, tak jí v tom nesmíme podporovat třeba tím, že si kotě na stůl dáme a budeme si tam s ním hrát. V momentě, kdy kočka na stůl vyskočí, tak je vždy zapotřebí být důsledný, vzít ji a říct třeba: ne nesmíš a položit ji na zem. Chvilku trvá, než to kočka pochopí, ale pak to často respektuje,“ vysvětluje kočičí psycholožka Klára Nevečeřalová.

Klára NevečeřalováZdroj: whiskas.cz

Každý třetí Čech má doma kočku a považuje ji za člena rodiny

Oblíbenost tohoto čtyřnohého mazlíčka dokládá i fakt, že alespoň jednu kočku v domácnosti má téměř třetina obyvatel. A každý třetí majitel, pak bere svou kočičku jako právoplatného člena rodiny. S tím jde ruku v ruce, že si kočky ustavují jisté rituály a návyky v rámci společného soužití.

„Kočky milují rutinu a ritualizace. Není to ale pro ně v pořádku, protože v momentě, kdy kočka zapadne do moc velkého stereotypu a vy ten stereotyp narušíte, tak to může kočku velmi rozhodit a vystresovat. Může to být klidně taková banalita, jako že denně chodíte z práce v pět hodin, vaše kočka je na to zvyklá, ale jednoho dne si po práci zajdete s kolegyní na skleničku vína nebo kávu, přijdete o pár hodin později a může se stát, že budete mít počůranou postel nebo gauč. A to jen protože vaše kočka byla vyděšená ze změny rutiny. Je dobré kočky trénovat na to, že každý den je jiný. V budoucnu jim to pomůže se vyrovnat se složitými situacemi jako například, že chcete jet na dovolenou,“ vysvětluje Klára Nevečeřalová.

Krmivo značky Whiskas

Objevte krmivo od značky Whiskas, které je navrženo s láskou ke kočkám. Každá kapsička obsahuje výživné masité nebo rybí kousky různých variací, takže vaše kočka může objevovat nové chutě a textury, které jí dodají zdravý start do života. Krmivo je vyvinuto ve spolupráci s odborníky z veterinárního centra Waltham tak, aby poskytovalo vyváženou stravu s potřebnými živinami. Obsahuje kvalitní maso, vitamíny a minerály, které pomáhají udržovat zdravou srst, zdravé trávení a správnou hmotnost koček. Rovněž podporuje imunitní systém a celkové zdraví koček. Díky tomu bude vaše kočka šťastná, zdravá a při každém jídle s radostí poběží k misce.

Více informací na www.whiskas.cz

Zdroj: whiskas.cz

Ze všech správných odpovědí vybereme 3 výherkyně/ výherce, kteří se mohou těšit na mix chutného a nutričně vyváženého kočičího krmiva Whiskas v hodnotě 1 000 Kč pro své chlupaté kamarády.

Zdroj: whiskas.cz