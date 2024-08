Dáme drink? Vřídlo nebo Becherovku….

Ještě do roku 1807 by každý lázeňský host pozvedl svůj pohár s některým z 12 karlovarských termálních pramenů. Poté, co Jan Becher přezval do svých rukou vedení rodinného podniku, si mohou na zdraví připít tradičním karlovarským bylinným likérem lidé téměř po celém světě. Becherovka byla od té doby nazývána „třináctým pramenem“, ale kolik těch pramenů v Karlových Varech ve skutečnosti vlastně je? Mnoho. Uvádí se více než 80, ale jen pouze 16 z nich mohou dnešní návštěvníci ochutnat v centru města v některé z kolonád nebo altánech. K terapeutickým účelům se používá jen 14.

Ptáte se jaké terapeutické účely? Cesta k dnešnímu užití pramenů byla dlouhá a pro leckteré pacienty trnitá a bolestná. Až do 16. století se karlovarské termální prameny využívaly ke koupelím. Tato procedura nabrala na obrátkách a někdy zůstávali pacienti ve vodě i několik hodin, až došlo k popraskání kůže. Tuto nepříjemnou proceduru doplnila později pitná kúra, která se také držela hesla „čím více, tím lépe“. Návštěvníci tak pili i několik litrů termy denně. V polovině 18. století vše uvedl na správnou míru Dr. David Becher, který zavedl nový řád pití pramenů a léčby. Ano tušíte správně, je to předek slavné rodiny Becherů, která ovlivnila nejen život v Karlových Varech.

Poslední studie opět potvrdily ty dávné, že karlovarské prameny jsou blahodárné na léčbu trávicího traktu a pitná léčba je prakticky nejdůležitější procedurou. Při pravidelném pití tohoto přírodního multivitamínu tělo vstřebává ionty minerálních solí, stopových prvků a plynů rozpuštěných ve vodě. Další procedury jako koupele v minerální vodě, masáže, elektroléčba a další terapeutické procedury vhodně doplňují celkovou léčbu, protože ruku na srdce, kdo nemá více potíží.

Chcete-li si dát Becherovku i koupel ve vřídelní vodě, u nás můžete obojí. V lázeňském hotelu Kriváň máme vše pod jednou střechou – moderní balneoprovoz s širokou nabídkou procedur, restaurace, ubytování v komfortních pokojích 3* kategorie. Postaráme se i o Váš další program, doporučíme místa, která musíte určitě vidět nebo si u nás každou sobotu zatancujete na terase. Už jste se rozhodli? Rádi vám ve Varech připijeme na zdraví!

Více informací najdete na https://bohemia-lazne.cz/

Ze všech správných odpovědí vylosujeme 1 výherce, který se může těšit na pobyt „Relaxace a regenerace pro tělo a duši" pro 2 osoby s polopenzí v lázeňském hotelu Kriváň v hodnotě 11.400 Kč.

