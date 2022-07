Přemýšlíte kam letos vyrazit s rodinou na dovolenou? Jak zabavit děti a sobě dopřát zasloužený odpočinek? Liberecké CENTRUM BABYLON je pro bezstarostný prázdninový pobyt s dětmi vynikající volbou.

Aquapark Babylon | Foto: CENTRUM BABYLON, a.s.

Moře zábavy pod jednou střechou

Děti nebudou vědět kam dřív skočit. Na jednom místě najdou nepřeberné množství akční zábavy nejen na letní prázdniny. Ať venku padají trakaře nebo je dusno, mohou si do sytosti zadovádět na vodních atrakcích babylonského Aquaparku, užít si pouť v Lunaparku nebo si procvičit svoji mrštnost a koordinaci v novém Funparku. V něm si svůj oblíbený hrací prvek najde každý - od batolete po teenagera. Děcka můžou zkusit zdolat všechny překážky v ninja aréně, překonat lanovou stezku nebo si zahrát fotbal či basket na uzavřeném sportovním hřišti. A to samozřejmě není zdaleka vše.

Funpark Babylon Zdroj: CENTRUM BABYLON, a.s.

„Chytrou“ zábavu si vyzkoušíte v iQPARKU nebo sousedním science centru iQLANDIA. Ani fanoušci virtuální zábavy nepřijdou zkrátka: do imaginárního světa se mohou přenést v naší 9D virtuální realitě. Populární je též Laser Game, hra plná adrenalinu. Celá rodina může poměřit svoje síly při turnaji v bowlingu nebo se třeba společně vyfotit s originálním pozadím a veselými rekvizitami ve Fotokoutku.

CENTRUM BABYLON - Sluneční terasa Zdroj: CENTRUM BABYLON, a.s.

Relax i zábava pod otevřeným nebem

Kdo touží po slunečních paprscích, může od července do srpna využít prostoru Sluneční terasy, na kterou vede přímý vstup z Aquaparku. Zatímco dospělí se mohou opalovat na lehátkách nebo se kochat výhledem na Ještěd a panorama města Liberce, děti si zadovádí v malém bazénku, domečku, na trampolíně, houpačce, odrážedlech nebo koloběžkách. Na terase nechybí ani občerstvení ve věži v podobě zikkuratu.

ZOO Liberec – Lev Berberský Zdroj: CENTRUM BABYLON, a.s.

Pobyt nadupaný zábavou

Liberecký Babylon je skvělým tipem na výlet za každého počasí. Abyste si ale stihli užít všeho, co nabízí, jeden den Vám na to určitě stačit nebude. Využijte proto ubytování ve WELLNESS HOTELU BABYLON, kde budete mít všechny atrakce na dosah. Pro rodiny s dětmi je navíc výhodné využít balíček zábavy s neomezenými vstupy do Aquaparku, Funparku, Lunaparku, iQPARKU, iQLANDIE a zrcadlového Labyrintu.

WELLNESS HOTEL BABYLON – Restaurace Atrium Zdroj: CENTRUM BABYLON, a.s.

Ideální dovolená pro celou rodinu

Spojení akce i odpočinku nabízí tematický balíček Dovolená s dětmi, v rámci kterého si dospělí užijí masáž nebo uvolňující ošetření nohou, zatímco malí neposedové budou řádit třeba ve Funparku. A pozor, děti do 13 let tady bydlí zdarma!

WELLNESS HOTEL BABYLON Zdroj: CENTRUM BABYLON, a.s.

